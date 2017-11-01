



Только что депутаты Волгоградской облдумы проголосовали за назначение Владимира Ефимова председателем комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания регпарламента. Кандидатуру нового руководителя комитета внес председатель облдумы Николай Семисотов, который назвал Владимира Ефимова опытным, компетентным, ответственным и достойным депутатом. Решение было принято единогласно. Напомним, кресло руководителя комитета пустовало почти два месяца после сложения Владимиром Струком депутатских полномочий. Среди претендентов на вакантное место, как уже передавало информагентство, назывались несколько парламентариев, в том числе фермеры – Владимир Левкин, Александр Махин, Михаил Струк и Владимир Ефимов.

В настоящее время Ефимов является зампредседателя думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству и заместителем руководителя парламентской фракции «Единая Россия».

Справка.

Владимир Ефимов окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер — системотехник». В этом же году окончил Высшую школу менеджеров. С 1994 года работал в алюминиевой промышленности. В 1997 году возглавил представительство ОАО «Волгоградский алюминий» в Москве и вошел в состав совета директоров данного предприятия. Также курировал вопросы Волгоградского завода «Красный Октябрь» и Ключевского завода ферросплавов. В 2002 году стал директором Волгоградского алюминиевого завода, которым руководил в течение пяти лет (2002-2006гг.).

С 2003 года трижды избирался депутатом областной думы по Тракторозаводскому избирательному округу. С 2010 по 2014 годы - председатель областной думы.



