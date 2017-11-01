ГК «Волгострой»: к благоустройству подходим творчески









На XXV международном фестивале «Зодчество» в Москве Волгоградская область стала одним из победителей в конкурсной номинации «Реализованные проекты благоустройства», получив премию «Серебряный знак». Как уже сообщало ИА «Высота 102» , единственным жилым комплексом, который представлял регион в столице, стал «Бейкер стрит» с проектом благоустройства пруда и прилегающей территории.

Напомним, два года назад застройщик ЖК «Бейкер стрит», ГК «Волгострой», выступил с инициативой обустроить пруд и прилегающую территорию. В итоге на месте заброшенного пустыря появилась просторная площадка, беговая дорожка, зона для занятий спортом, уютная беседка.













Берега пруда засеяны газоном, есть освещение, комфортный спуск в воде. Жители «английского» квартала с удовольствием стали заботиться об обитателях пруда – утках и черепахах.

«Недавно в пруд мы выпустили 1500 мальков белого амура, зеркального карпа и толстолобика. Рыбки не только красивые, но и очень полезные. Они – природный фильтр для воды, так как питаются в основном микроскопическими водорослями, фитопланктоном, который делает воду зеленой и мутной», – поделились новостью с ИА «Высота 102» в компании.

Надо отметить, что ГК «Волгострой» и лично ее руководитель Евгений Бакурский к вопросу благоустройства жилых кварталов, которые возводит компания, стремятся подойти творчески, делая акцент на создание комфортной, полезной, эстетической среды проживания.

ЖК «Град Авеню» (Grand Avenue) , где на днях точно в срок был сдан в эксплуатацию второй дом на 222 квартиры. Здесь засеяны сотни метров газона, сформированы цветочные клумбы, вымощены разноцветной плиткой тротуары и пешеходные дорожки, организованы детские и спортивные площадки. А главным украшением квартала стала аллея из 16 елей, которые прошлой зимой «переехали» с шоссе Авиаторов. Сейчас полным ходом идет благоустройство(Grand Avenue) , где на днях точно в срок был сдан в эксплуатацию второй дом на 222 квартиры. Здесь засеяны сотни метров газона, сформированы цветочные клумбы, вымощены разноцветной плиткой тротуары и пешеходные дорожки, организованы детские и спортивные площадки. А главным украшением квартала стала аллея из 16 елей, которые прошлой зимой «переехали» с шоссе Авиаторов.













Как сообщало наше агентство , около 30 многолетних елей были перевезены с шоссе Авиаторов и «расселены» в жилые кварталы «Бейкер Стрит» и «Гранд Авеню», остальные – в парки «Семейный» и «Летчиков» Дзержинского района.

«Операция «Спасите елки» была проведена силами нашей компании. Каждодневная, кропотливая и, надо сказать, дорогостоящая работа принесла отличный результат. Все ели прижились, весной дали нежные зеленые побеги, так что теперь мы спокойны – им на новом месте понравилось! – отметили специалисты компании «Волгострой». – Уже прошлой зимой, в новогодние праздники, мы наряжали наших красавиц и водили вокруг них хороводы. А теперь, уверены, это станет доброй традицией для всех жителей «Бейкер стрит» и Grand Avenue».



