|Политика
|02.11.2017 08:24
Единороссы в Волгоградской облдуме рекомендовали на пост председателя аграрного комитета экс-спикера регпарламента
Члены фракции «Единой России» в Волгоградской областной думе рекомендовали на пост председателя комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию своего однопартийца – Владимира Ефимова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте. Напомним, кресло руководителя аграрного комитета пустовало после того, как его прежний председатель – Владимир Струк – сложил с себя депутатские полномочия и стал советником губернатора Волгоградской области. Владимир Ефимов возглавлял областную думу прошлого созыва, в нынешнем созыве регпарламента являлся заместителем председателя комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству
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Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области...
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы,...
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Расследования
|02.11.2017 10:13
Фигурант дела о скандальной продаже школы в Волгоградской области пытался спасти свой дом мнимой сделкой
Вступило в законную силу решение суда, расценившего реализацию недвижимого имущества, на которое в порядке обеспечения иска прокуратуры наложен арест, как мнимую сделку. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, приговором Волжского городского суда Андрей Уваров в сговоре с другими лицами признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 25 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По иску прокурора Волжского указанная сумма судом была взыскана солидарно с Уварова и других ответчиков. В порядке обеспечения иска прокурора на недвижимое имущество, принадлежащее указанному лицу (квартиру, земельный участок, дом) судом был наложен арест. При этом один из знакомых Уварова обратился...
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|Экономика
|02.11.2017 09:39
На XXV международном фестивале «Зодчество» в Москве Волгоградская область стала одним из победителей в конкурсной номинации «Реализованные проекты благоустройства», получив премию «Серебряный знак». Как уже сообщало ИА «Высота 102», единственным жилым комплексом, который представлял регион в столице, стал «Бейкер стрит» с проектом благоустройства пруда и прилегающей территории. Напомним, два года назад застройщик ЖК «Бейкер стрит», ГК «Волгострой», выступил с инициативой обустроить пруд и прилегающую территорию. В итоге на месте заброшенного пустыря появилась просторная площадка, беговая дорожка, зона для занятий спортом, уютная беседка. Берега пруда засеяны газоном, есть освещение, комфортный спуск...
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|Общество
|02.11.2017 08:38
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района г. Волгограда» не расплатилось полностью с коммерческой организацией за выполненные работы по восстановлению ограждения территории учреждения. Согласно контракта, заключенного на сумму более 950 тыс. рублей, оплата исполнителю была произведена частично, задолженность составила более 600 тыс. рублей. При этом работы по данному контракту были выполнены в полном объеме еще в июле 2016 года. В этой связи прокуратура Кировского района г.Волгограда в адрес руководителя учреждения внесла представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к погашению имеющейся задолженности. В настоящее время денежные средства за выполненные...
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|Происшествия
|02.11.2017 08:01
Трагедия произошла накануне в Калачевском районе Волгоградской области в поселке Прудбой на 52-ом километре железнодорожных путей. Как стало известно ИА «Высота 102» из экстренных служб, 30-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, у него также диагностировали травматический шок. Пострадавший скончался через 20 минут после происшествия в карете скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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|Общество
|02.11.2017 05:50
Оригинальный способ борьбы с темнотой нашли в Волжском: сегодня пешеходам раздавали светоотражающие браслеты. Организаторами выступили администрация города и ГИБДД при поддержке «ЕР». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, ухудшение видимости на дорогах в связи с погодными условиями и уменьшением продолжительности светового дня создаёт потенциальную угрозу для жизни и здоровья пешеходов. Особенно актуальна эта проблема для детей и пожилых людей. Помочь пешеходам стать заметнее на дорогах и призваны светоотражающие элементы. Они выполнены в форме стикеров, застёжек или браслетов, которые можно носить на одежде, колясках, сумках и других подручных средствах. В ходе сегодняшней акции «Выйди из сумрака! Стань...
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|Аналитика
|01.11.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: силовики Волгоградской области готовы поставить точку в расследовании резонансного преступления, совершенного в Волжском рецидивистом Масленниковым. Голос с Кипра: находящийся в международном розыске собственник «Красного Октября» предрек увольнения рабочих за свое уголовное преследование. Эксперты считают, что украинские олигархи и владельцы предприятия ведут курс на уничтожение легендарного волгоградского завода. Прудов-то пруд пруди: комитету природных ресурсов Волгоградской области рекомендовано предметнее заняться проблемой сохранения водных объектов региона. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00...
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|Расследования
|01.11.2017 17:04
Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда продлила срок содержания под стражей Н.Ковалеву, обвиняемому в мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, он останется под стражей до 6 января 2018 года. Ранее постановлением Центрального районного суда Волгограда от 3 октября было отказано в удовлетворении ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого и удовлетворено ходатайство защитников об изменении меры пресечения на домашний арест. Данное постановление сегодня облсуд отменил. Аргументом в пользу отмены постановления послужил и тот факт, что Н. Ковалев обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности в сфере страхования в составе организованной группы. Поэтому избранная...
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|Расследования
|01.11.2017 16:35
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»
Легендарный завод «Красный Октябрь» может прекратить свое существование уже в 2018 году. Такое опасение выразил член ревизионной комиссии волгоградского отделения ОНФ Константин Глушенок, опровергнув прозвучавшее сегодня заявление собственника завода Дмитрия Герасименко о том, что развитию производства на волгоградском предприятии якобы мешают уголовные дела, возбужденные в отношении него. Также Константин Глушенок скептически отнесся к озвученным нынешним директором завода Игорем Сизовым цифрам о росте объема отгруженной продукции, выплавки стали на предприятии, уровня зарплаты и отчислений в различные социальные фонды. «Есть другая статистика, - заявил Константин Глушенок. Так, за последние три года предприятие получило убытки почти на 2,6 миллиарда рублей. Выручка...
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|Телеком
|01.11.2017 16:33
С сегодняшнего дня телеком-оператор «Дом.ru» и оператор связи «МегаФон» запускают акцию «Успеть за интернетом». Выбравшие ее клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика с ежемесячным платежом от 555 рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора связи. Предложение ориентировано на новых клиентов обеих компаний, которые с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года одновременно подключат 2 тарифа - «Включайся!» от «МегаФона» и «Первая космическая» от «Дом.ru». Стоимость предложения зависит от выбранного тарифа, подробности на сайте www.megafon.domru.ru «Дом.ru» увеличит скорость на тарифе до 100 Мбит/с и...
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|Общество
|01.11.2017 15:43
Невероятный ажиотаж вызвало сегодняшнее заседание суда Дзержинского района Волгограда, на котором рассматривалось дело о выселении жильцов нового дома по улице Тукая, 11, сообщает ИА «Высота 102». Коридор суда был полон не только жильцами дома, который спустя годы после ввода в эксплуатацию был признан незаконно построенным и подлежащим сносу, но и журналистами местных и федеральных СМИ. Однако представители истца – администрации города Волгограда – второй раз проигнорировали заседание, и судья Волынец оставила дело без рассмотрения. Более того, с дома было снято обременение, согласно которому жильцы не имели права регистрировать в квартирах новых членов и продавать жилье. Напомним, судебная история,...
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|Расследования
|01.11.2017 14:21
Сестра Александра Масленникова - убийцы двух девушек в Волжском, принимала активное участие в сокрытии преступления, сообщает ИА «Высота 102». О подробностях расследования резонансного дела журналистам рассказал на пресс-конференции руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. Следователи выяснили, что после того, как девушки в компании Масленникова покинули караоке-клуб, они сели в такси. Когда оперативники нашли таксиста, тот назвал адрес дома, в который отвозил компанию. Также выяснилось, что рецидивист Масленников рассказал сестре о совершенных убийствах. Она помогала ему покупать большие пакеты, скотч и складную лопату для того, чтобы избавиться от тел, а также швабру для уборки забрызганной кровью квартиры....
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|Аналитика
|01.11.2017 13:59
В Волгоградской области за 9 месяцев 2017 г. зафиксировано 426 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что составляет 16,6 на 100 тыс. населения. Это чуть ниже показателей аналогичного периода 2016 г., когда было отмечено 436 случаев алкогольных отравлений – 17,1 на 100 тыс. населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, мужчин с острыми алкогольными отравлениями зарегистрировано в 5 раз больше, чем женщин: 277 и 56 человек соответственно. Кроме того, отравилось подростков 15-17 лет – 53 человека, детей до 14 лет – 40 человек. О проблеме ненадлежащего чрезмерного, бесконтрольного употребления алкоголя и его суррогатов среди молодежи свидетельствует тот...
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|Экономика
|01.11.2017 13:51 (Обновлено: 01.11.2017 14:27)
Открытие современного рассадного отделения состоялось накануне в компании «БОТАНИКА», теплицы которой расположены в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на это значимое для Волгоградского региона событие были приглашены руководители города Волжский, представители банка ВТБ и журналисты региона. Новое производство рассады разместилось на базе одной из бывших теплиц совхоза «Овощевод». После реконструкции здесь, на площади 2,3 га, появился уникальный и современный комплекс с новейшим автоматизированным оборудованием. Начало экскурсии предварили процедуры чистки обуви и рук, а также облачение гостей в почти космические «скафандры». Эти меры безопасности, как пояснили работники компании, необходимы для снятия рисков заражения овощей....
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|Экология
|01.11.2017 13:43
Многие водные объекты Волгоградской области, включая пруды, пребывают в плачевном состоянии, им продолжают наносить непоправимый урон. Они загрязняются сельскохозяйственными и бытовыми отходами, в них сбрасываются неочищенные стоки, из них незаконно забирается вода. Об этом заявила на очередном заседании экологического совета при волгоградской областной думе председатель экосовета, вице-спикер регионального парламента Ирина Соловьева, сообщает ИА «Высота 102». По ее словам, несмотря на то, что в последние годы в Волгоградской области вопросам экологии и охраны окружающей среды уделяется огромное внимание, и по поручению губернатора разработан план первоочередных экологических мероприятий, предусматривающий реализацию свыше тысячи мероприятий в сфере обращения с отходами, охраны воды,...
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|Происшествия
|01.11.2017 13:12
Михайловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 81-летнего местного жителя – Гунина Геннадия Ивановича. Установлено, что в начале сентября 2017 года пожилой мужчина покинул свое место жительства, расположенное на улице Циолковского города Михайловки, и больше его никто не видел, место его нахождения до настоящего времени не установлено. Приметы разыскиваемого: на вид 70-75 лет, рост 155 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы на голове седые. Особые приметы: на кисти руки татуировка «Гена», страдает частичной потерей слуха. В день исчезновения Гунин Г.И. был одет в рубашку светло-желтого цвета, брюки черного цвета. ...
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2 ноября 10:13
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Единороссы в Волгоградской облдуме рекомендовали на пост председателя аграрного комитета экс-спикера регпарламента 12
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