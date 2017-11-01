В Волгограде прошел семинар профилактической программы «Семейный разговор»





Тему предотвращения потребления алкоголя несовершеннолетними обсудили представители учебных заведений Волгоградской области на семинаре образовательно-профилактической программы «Семейный разговор» для педагогов-психологов общеобразовательных учреждений.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе АО «САН ИнБев», более 100 школьных учителей и психологов, социальных педагогов собралось в лицее №5 г. Волгоград, чтобы пройти обучение новым методикам и поделиться опытом. Программа в регионе реализуется при поддержке комитета по образованию и науке Волгоградской области, Союза российских пивоваров и АО «САН ИнБев».

Первый семинар программы «Семейный разговор» под руководством исполнительного директора «Федерации психологов образования России» Ольги Вячеславовны Милентьевой в нашем регионе прошел в апреле 2015 года. Кроме тренингов и информационных материалов на семинаре были продемонстрированы различные организационные формы работы и методики. В 2016 году состоялся второй модуль программы по внедрению методики в деятельность педагогов-психологов. За два года реализации программы «Семейный разговор» в ней приняли участие более 200 педагогов и психологов.





Исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев» Игорь Валерьевич Гайдым, комментируя программу «Семейный разговор», отметил: «Деятельность нашей компании строится на принципах корпоративной социальной ответственности, и на протяжении ряда лет сотрудники компании реализуют мероприятия по формированию ответственного потребления алкоголя. Это - акции «18+ Правила общие – ответственность каждого», «Автотрезвость» и многие другие".

Программа «Семейный разговор» направлена на предотвращение употребления алкоголя несовершеннолетними. Среди задач программы – формирование определенного типа поведения, повышение культуры внутрисемейных отношений и духовно-нравственных ценностей. В рамках семинара участники изучили три основных блока программы: как должна быть организована работа с педагогами, отдельно – с несовершеннолетними и их родителями. Достоинством и отличительной чертой программы является то, что она опирается на вовлеченность родителей и выстраивание взаимодействия между семьей и школой, способствует переосмыслению проблемы употребления алкоголя несовершеннолетними. Среди особенностей программы специалисты отмечают также её оригинальность и универсальность при использовании в образовательных учреждениях различных типов.

>Программа была разработана в 2012 году авторским коллективом Федерации психологов образования России. Проект курируется Общественным советом «ТВОЙ ВЫБОР». Партнерами проекта на территории Волгоградской области выступают Союз российских пивоваров и компания «САН ИнБев».

Программа стала лауреатом Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы»» и получила гриф «Рекомендована Федерацией психологов образования России» для использования в образовательных учреждениях. Программа отмечена грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.



