









Смотрите сегодня в программе: силовики Волгоградской области готовы поставить точку в расследовании резонансного преступления, совершенного в Волжском рецидивистом Масленниковым. Голос с Кипра: находящийся в международном розыске собственник «Красного Октября» предрек увольнения рабочих за свое уголовное преследование. Эксперты считают, что украинские олигархи и владельцы предприятия ведут курс на уничтожение легендарного волгоградского завода. Прудов-то пруд пруди: комитету природных ресурсов Волгоградской области рекомендовано предметнее заняться проблемой сохранения водных объектов региона.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.



