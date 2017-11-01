Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда продлила срок содержания под стражей Н.Ковалеву, обвиняемому в мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, он останется под стражей до 6 января 2018 года. Ранее постановлением Центрального районного суда Волгограда от 3 октября было отказано в удовлетворении ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого и удовлетворено ходатайство защитников об изменении меры пресечения на домашний арест. Данное постановление сегодня облсуд отменил. Аргументом в пользу отмены постановления послужил и тот факт, что Н. Ковалев обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности в сфере страхования в составе организованной группы. Поэтому избранная мера пресечения в виде домашнего ареста не может обеспечить достижение целей уголовного судопроизводства.

Напомним, ранее Волгоградский облсуд также отменил постановление Центрального районного суда, которое позволило выйти на свободу второму фигуранту громкого дела об автоподставах – Георгию Кадария. Он также обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности в сфере страхования в составе организованной группы. По данным следствия, Кадария готовил фиктивные акты и заключения об осмотрах машин, якобы потерпевших аварию. Его сообщник Ковалев - юрист, специализирующийся на делах, связанных с ДТП, обращался в суд и требовал от компаний возмещения ущерба от “аварии” и компенсации судебных издержек, неустоек, затрат на юридические и экспертные услуги. Ущерб от действий «автоподставщиков» исчисляется миллионами. Известно также, что действовали они не одни - обвиняемыми по более ста преступных эпизодам проходят 50 человек. Это аварийные комиссары, владельцы машин, эксперты и бывшие работники страховых компаний.

На свободе находится один из главных организаторов преступной схемы - Олег Бородин. В ноябре прошлого года, когда начались первые задержания, ему удалось ускользнуть. Есть данные, что сейчас он скрывается на Кипре.

Георгий Кадария, кстати, в августе уже сбегал от правоохранителей. Но тогда объявленного в федеральный розыск мужчину быстро задержали. Тем не менее Центральный суд Волгограда выпустил его из СИЗО.

Напомним, это уже второе громкое дело в сфере страхования. Десятки эпизодов мошенничества с мнимыми ДТП, как установило следствие, совершили действующие и бывшие депутаты Волгоградской гордумы - Евгений Щур, Алексей Зверев, а также Федор Литвиненко и Евгений Глазков.



