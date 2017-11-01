«Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернета





С сегодняшнего дня телеком-оператор «Дом.ru» и оператор связи «МегаФон» запускают акцию «Успеть за интернетом». Выбравшие ее клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика с ежемесячным платежом от 555 рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора связи.

Предложение ориентировано на новых клиентов обеих компаний, которые с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года одновременно подключат 2 тарифа - «Включайся!» от «МегаФона» и «Первая космическая» от «Дом.ru». Стоимость предложения зависит от выбранного тарифа, подробности на сайте www.megafon.domru.ru

«Дом.ru» увеличит скорость на тарифе до 100 Мбит/с и предоставит скидку на абонентскую плату, а дополнительный интернет-трафик от «МегаФона» будет начислен сразу после подключения к акции. Предложение позволит смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, скачивать и обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры без зависания и лагов.

Чтобы начать экономить, достаточно подать заявку на подключение к услугам операторов. Сделать это можно по телефону, на сайте www.megafon.domru.ru или в офисах операторов. После проверки на соответствие условиям клиент получит SMS, что стал участником акции.

«Молодое поколение выбирает интернет для общения, обучения, работы и развлечений. Быстрый и стабильный интернет нужен всегда везде – дома и в любой точке города и страны. Это поведение оказывает влияние и на старшее поколение, которое перенимает их культуру и начинает активно пользоваться интернетом. Наше предложение с «МегаФоном» ориентировано на тех, кому часто нужно быть онлайн, и позволит не только экономить, но и получать в 2 раза больше скоростного интернета», - отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

«Мы продолжаем развивать уникальную экосистему сервисов и партнерств, с которыми клиенты хотели бы проводить больше времени. Еще один шаг в эту сторону - это наше предложение с «Дом.ru», в рамках которого мы даём клиентам ещё больше самого быстрого интернета, - комментирует директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.