Суд оставил волгоградцам право жить в доме, который ранее постановил снести





Невероятный ажиотаж вызвало сегодняшнее заседание суда Дзержинского района Волгограда, на котором рассматривалось дело о выселении жильцов нового дома по улице Тукая, 11, сообщает ИА «Высота 102». Коридор суда был полон не только жильцами дома, который спустя годы после ввода в эксплуатацию был признан незаконно построенным и подлежащим сносу, но и журналистами местных и федеральных СМИ.

Однако представители истца – администрации города Волгограда – второй раз проигнорировали заседание, и судья Волынец оставила дело без рассмотрения. Более того, с дома было снято обременение, согласно которому жильцы не имели права регистрировать в квартирах новых членов и продавать жилье.

Напомним, судебная история, связанная с ситуацией вокруг дома, началась в 2014 году. Суд принял решение о сносе объекта капитального строительства, причем без привлечения к процессу собственников квартир. Людям о предстоящем процессе не сообщили, и только в августе 2017 года они получили уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права «о запрете совершать какие либо регистрационные действия в отношении квартир». Но, когда жильцы обратились с апелляционной жалобой о восстановлении сроков на решение Дзержинского районного суда города Волгограда, к участию в котором их не привлекали, хотя на тот момент они уже являлись законными собственниками квартир в этом доме, Дзержинский районный суд в лице судьи Исайкиной отказал в восстановлении сроков для обжалования решения суда 2014 года. Люди ходили по инстанциям, писали письма в администрацию города Волгограда и районную администрацию, доказывая свое право на достойную жизнь. Сегодня они признались журналистам информагентства, что с их «плеч будто гора свалилась». Они поблагодарили ИА «Высота 102» за участие и внимание к их беде, которая, как они надеются, теперь осталась в прошлом. Тем не менее, как они признались, их крайне беспокоит тот факт, что не отменено решение суда о сносе новостройки. А значит, они снова будут жить в тревоге - не подъедет ли однажды к их дому бульдозер?

Редакция будет следить за развитием событий.