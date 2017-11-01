Силовики раскрыли подробности расследования резонансных убийств в Волжском Волгоградской области







Сестра Александра Масленникова - убийцы двух девушек в Волжском, принимала активное участие в сокрытии преступления, сообщает ИА «Высота 102». О подробностях расследования резонансного дела журналистам рассказал на пресс-конференции руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. Следователи выяснили, что после того, как девушки в компании Масленникова покинули караоке-клуб, они сели в такси. Когда оперативники нашли таксиста, тот назвал адрес дома, в который отвозил компанию. Также выяснилось, что рецидивист Масленников рассказал сестре о совершенных убийствах. Она помогала ему покупать большие пакеты, скотч и складную лопату для того, чтобы избавиться от тел, а также швабру для уборки забрызганной кровью квартиры. Сестра, ранее не судимая, была свидетельницей того, как Масленников грузил в машину пакеты с расчлененными останками девушек и знала о том, где он закопал тела. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям родственницы убийцы, которому грозит наказание от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.









Расследование громкого дела сейчас вышло на завершающую стадию - было допрошено более 50 человек, проведено 14 обысков, назначено 5 экспертиз. Предстоит также проверить Масленникова на вменяемость в ходе судебно-психиатрической экспертизы, хотя по оценке Михаила Музраева, преступник был вменяем. Как заявил начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, сейчас отрабатывается возможная причастность Масленникова к другим преступлениям на территории Волгоградской области.

Начальник главка МВД по региону Александр Кравченко рассказал журналистам, что Масленников был уверен в том, что спрятался навсегда. «Вел себя очень осторожно. Есть у него определенный талант в плане секретности и имения запутывать следы. Понадобилось серьезное умение оперативников и технически служб, чтобы его вычислить. Задержание провели мгновенно - он бы в полном шоке», - пояснил Александр Кравченко.







