«БОТАНИКА» открыла секрет выращивания из семечки огурца





Открытие современного рассадного отделения состоялось накануне в компании «БОТАНИКА», теплицы которой расположены в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на это значимое для Волгоградского региона событие были приглашены руководители города Волжский, представители банка ВТБ и журналисты региона.

Новое производство рассады разместилось на базе одной из бывших теплиц совхоза «Овощевод». После реконструкции здесь, на площади 2,3 га, появился уникальный и современный комплекс с новейшим автоматизированным оборудованием.

Начало экскурсии предварили процедуры чистки обуви и рук, а также облачение гостей в почти космические «скафандры». Эти меры безопасности, как пояснили работники компании, необходимы для снятия рисков заражения овощей. Ощущения внутри – непередаваемые, как будто ты находишься в огромном космическом корабле. Более 2 тысяч светильников мощностью 600 Ватт создают искусственную подсветку.





И более 350 тысяч семян, расположенных на почти полутора тысячах стеллажных столах, уже стали полноценными саженцами. Уже через несколько дней их автоматически транспортируют в теплицу.





Руководитель проекта Роман Чуркин продемонстрировал все функции комплекса, состоящего из помещения для рассады и зоны ирригации с оборудованием, доставляющем питательную смесь к молодым растениям. Здесь используется метод подтопления по принципу «прилив-отлив», в результате чего растения впитывают необходимое количество раствора, а остатки сливаются в центральный резервуар для очистки и повторного использования в поливе. Была продемонстрирована и работа системы по мытью и дезинфекции контейнеров.

«При прежней технологии мы выращивали саженцы в теплицах, теперь создан отдельный цех, что позволит увеличить объемы продукции. Главное для нас – качество рассады, которую мы выращиваем только для себя. Автоматизация всех процессов позволяет не только получать качественный продукт, но и успешно конкурировать на рынке. Для нас важны не килограммы, а выручка. Мы должны конкурировать по себестоимости продукции, а её цена должна, в свою очередь, соответствовать качеству», - пояснил генеральный директор ООО «Овощевод» Юрий Сударев. Параметры огурца разные - среднеплодный, длинноплодный. А в летний сезон, зная предпочтения земляков, здесь выращивают и маленькие плоды российского сорта «Кураж».По мнению руководства компании, в овощеводстве важно сосредотачиваться на одном виде овощей. Сейчас это – огурец, в ближайшей перспективе на площади 25 га в компании «БОТАНИКА» будут выращивать томаты. Под чуткой опекой специалистов самого высокого уровня.

Мэр города Игорь Воронин отметил важность реализации новых проектов предприятия для развития города. «Это не только 300 миллионов рублей инвестиций в развитие Волжского, но и дополнительные рабочие места, что очень важно для волжан», -подчеркнул Игорь Воронин.

Конечно, одним из самых популярных вопросов журналистов стал: «Сколько же времени надо для вызревания огурца?». Итак, как объяснил агроном Сергей Федоров - заместитель директора по производству, за 25-30 дней из семени он превращается в полноценное растение, и еще через 15 дней… можно собирать урожай.



