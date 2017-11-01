В Михайловке Волгоградской области ищут пропавшего мужчину





Михайловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 81-летнего местного жителя – Гунина Геннадия Ивановича. Установлено, что в начале сентября 2017 года пожилой мужчина покинул свое место жительства, расположенное на улице Циолковского города Михайловки, и больше его никто не видел, место его нахождения до настоящего времени не установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 70-75 лет, рост 155 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы на голове седые.

Особые приметы: на кисти руки татуировка «Гена», страдает частичной потерей слуха. В день исчезновения Гунин Г.И. был одет в рубашку светло-желтого цвета, брюки черного цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения пенсионера или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8 (4463) 2-11-98 или «02».