Изготовителям суррогатного алкоголя в Волгограде грозит до 6 лет





Сотрудники отделения №1 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Волгограду выявили очередной подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, четверо жителей Волгограда и области в возрасте 52-х, 45-ти, 19-ти и 44-х лет в гаражном боксе, расположенном в Тракторозаводском районе, в условиях антисанитарии осуществляли изготовление суррогатных алкогольных напитков, выдавая их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства. Однако основными компонентами при изготовлении служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения. В ходе проведенных обысков изъяты 175 литров контрафактного алкоголя, оборудование, тара и фурнитура для производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах. Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Главного управления. По данным следствия, правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемые заключены под стражу.



