В Волгоградской области в результате поджога дома погибла женщина

Сегодня около двух часов ночи неизвестный, находясь около домовладения по улице Украинская рабочего поселка Рудня, выстрелил из оружия в стекло кухни дома, после чего поджег его. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате возгорания 63-летняя хозяйка дома получила различные травмы, была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась. Полицейскими Руднянского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.



