



Исполнительное производство по взысканию с Александра Глинянова задолженности по алиментам привело к результатам. Как сообщила ИА «Высота 102» экс-супруга председателя комитета по физкультуре и спорту региона, сегодня на ее счет зачислено 75 тысяч рублей – это долг по алиментам за последние три месяца. Ирина Глинянова выражает благодарность Ворошиловскому отделу службы судебных приставов за оперативную и профессиональную работу.

Напомним, как уже сообщало информагентство, в соответствии с мировым соглашением от декабря 2007 года, заключенным между бывшим супругами, Александр Глинянов ежемесячно обязан выплачивать матери своих двоих сыновей 50 тысяч рублей. С августа текущего года сумма ежемесячных выплат по неизвестной для Ирины причины была урезана вдвое. В остальной части мировое соглашение выполняется — отец, по словам Ирины, оплачивает обучение детей.

После обращения бывшей жены главы облспорткомитета в службу судебных приставов, 17 октября в отношении Глинянова было возбуждено исполнительное производство. В срок, предоставленный для добровольного погашения долга, чиновник алименты не выплатил. В связи с чем Ворошиловский районный ОСП постановил обратить взыскание с должника в принудительном порядке. В рамках исполнительного производства приставы посещали, в том числе, место работы должника – региональный комитет по физкультуре и спорту.

Отметим, что по итогам 2015 и 2016 годов Александр Глинянов является лидером по размеру доходов среди прочих госслужащих в администрации Волгоградской области. Сумма его заработка за 2016 год составила почти 12,8 млн рублей. В собственности чиновника, помимо прочих объектов, - земельный участок и дом в Испании.



