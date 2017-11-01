Волжанам предложили выйти из сумрака и стать заметнее





Оригинальный способ борьбы с темнотой нашли в Волжском: сегодня пешеходам раздавали светоотражающие браслеты. Организаторами выступили администрация города и ГИБДД при поддержке «ЕР». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, ухудшение видимости на дорогах в связи с погодными условиями и уменьшением продолжительности светового дня создаёт потенциальную угрозу для жизни и здоровья пешеходов. Особенно актуальна эта проблема для детей и пожилых людей.

Помочь пешеходам стать заметнее на дорогах и призваны светоотражающие элементы. Они выполнены в форме стикеров, застёжек или браслетов, которые можно носить на одежде, колясках, сумках и других подручных средствах. В ходе сегодняшней акции «Выйди из сумрака! Стань заметнее!» волонтёры и представители местного отделения партии «Единая Россия» раздали пожилым людям более сотни таких браслетов.



