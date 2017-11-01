Центр детского творчества в Волгограде не расплатился за работу

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района г. Волгограда» не расплатилось полностью с коммерческой организацией за выполненные работы по восстановлению ограждения территории учреждения. Согласно контракта, заключенного на сумму более 950 тыс. рублей, оплата исполнителю была произведена частично, задолженность составила более 600 тыс. рублей. При этом работы по данному контракту были выполнены в полном объеме еще в июле 2016 года.

В этой связи прокуратура Кировского района г.Волгограда в адрес руководителя учреждения внесла представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к погашению имеющейся задолженности. В настоящее время денежные средства за выполненные работы в полном объеме выплачены коммерческой организации.