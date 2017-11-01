Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные дела









Собственник волгоградского предприятия «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, находясь, как он утверждает, на Кипре, испытывает дискомфорт из-за возбужденных в отношении него уголовных дел - о своих ощущениях он рассказал по скайпу в ответ на вопрос корреспондента ИА «Высота 102» о том, не мешает ли ему руководить заводом статус гражданина, находящегося в международном розыске. С помощью современных технологий Дмитрий Герасименко принимает участие в пресс-конференции, проходящей на площадке «Красного октября». Владелец металлургического предприятия посетовал, что на него заведено 5 уголовных дел и намекнул, что проблемы завода - «заслуга силовиков Волгоградской области». Герасименко связал высвобождение 1600 рабочих мест на «Красном Октябре», 400 - на заводе «Баррикады», где также расследуется уголовное дело в отношении руководства, а также арест счетов своего предприятия налоговиками с тем, что сегодня предприятие испытывает тяжелые времена. При этом он признался, что оптимизация численности персонала продолжится. Дмитрий Герасименко также подтвердил планы по регистрации "Красного Октября" в Челябинской области, где, по его словам, готовы предоставить предприятию льготы по налогам и другие преференции. Сейчас, по его словам, создается единая управляющая компания, которая будет вести дела как "Красного Октября", так и завода в Златоусте Челябинской области, но пока юридический адрес волгоградского предприятия находится в Москве. Между тем, представители руководства предприятия опровергли информацию о демонтаже оборудования, на котором производят спецсталь, а также - о наличии задолженности в 1 миллиард рублей со стороны покупателей продукции на счету предприятия и об уводе этих средств на счета фирм-"однодневок". Также Дмитрий Герасименко заявил, что арест акций завода и имущества не позволяет установить газоочистное оборудование, которое было приобретено за 12 миллионов евро. На его установку, по его словам, требуется 1,5 миллиарда рублей, однако банки не могут дать кредит из-за ареста акций, а также цеха ЭСПЦ-2, где планируется его установить, и который является источником того самого рыжего дыма, известного всем волгоградцам. Так Дмитрий Герасименко ответил на вопрос, действительно ли завод будет остановлен во время проведения ЧМ-2018 из-за отсутствия газоочистного оборудования. Между тем, заявления Дмитрия Герасименко уже вызвали определенную реакцию. Подробности - на "Высоте 102".