Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Аналитика
 01.11.2017 13:59

В Волгоградской области мужчины пьют больше женщин

В Волгоградской области за 9 месяцев 2017 г. зафиксировано 426 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что составляет 16,6 на 100 тыс. населения. Это чуть  ниже показателей аналогичного периода 2016 г., когда было отмечено 436 случаев алкогольных отравлений – 17,1 на 100 тыс. населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, мужчин с острыми алкогольными отравлениями зарегистрировано в 5 раз больше, чем женщин: 277 и 56 человек соответственно. Кроме того, отравилось подростков 15-17 лет – 53 человека, детей до 14 лет – 40 человек.
О проблеме ненадлежащего чрезмерного, бесконтрольного употребления алкоголя и его суррогатов среди молодежи свидетельствует тот факт, что среди всех зафиксированных у подростков случаев острых химических отравлений спиртосодержащая продукция занимает первое место.
У 364 волгоградцев причиной острого алкогольного отравления явился этиловый спирт - 85% от всех случаев. Кроме того, отравления наступали вследствие употребления суррогатов алкоголя, метанола и  других неуточненных спиртов. От  острых отравлений спиртосодержащей продукцией погибли 9 человек. По сравнению с данными за 9 месяцев 2016 г., в текущем году отмечается рост значения интенсивного показателя летальных исходов от острых алкогольных отравлений с 0,2 до 0,35 на 100 тыс. населения. Полученные данные свидетельствуют о том, что злоупотребление алкоголем - негативное социальное явление, касающееся всех возрастных групп населения, приводящее к нарушениям как физического, так и морального здоровья общества в целом, - заключили в ведомстве. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Красоту Калача-на-Дону подчеркивает новое уличное освещениеОдноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийствеВ Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартиры«Чистый город» знакомится в Нидерландах с передовыми технологиямиГубернатору Волгоградской области приглянулась земля у Волги на Тулака
 
Актуальные интервью и комментарии

«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем

Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения

"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)

Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую.  Жителям Волгоградской области...

Сегодня у одного из героев наших публикаций -  участника Сталинградской битвы,...

Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...

Расследования 01.11.2017 16:35

Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь» Легендарный завод «Красный Октябрь» может прекратить свое существование уже в 2018 году.  Такое опасение выразил член ревизионной комиссии волгоградского отделения ОНФ Константин Глушенок, опровергнув прозвучавшее сегодня заявление собственника завода Дмитрия Герасименко о том, что развитию производства на волгоградском предприятии якобы мешают уголовные дела, возбужденные в отношении него. Также Константин Глушенок  скептически отнесся к озвученным нынешним директором завода Игорем Сизовым цифрам о росте объема отгруженной продукции, выплавки стали  на предприятии, уровня зарплаты и отчислений в различные социальные фонды. «Есть другая статистика, - заявил Константин Глушенок. Так, за последние три года предприятие получило убытки почти на 2,6 миллиарда рублей. Выручка...
Прочитана: 515 раз
Телеком 01.11.2017 16:33

«Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернета С сегодняшнего дня телеком-оператор «Дом.ru» и оператор связи «МегаФон» запускают акцию «Успеть за интернетом». Выбравшие ее клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика с ежемесячным платежом от 555 рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора связи. Предложение ориентировано на новых клиентов обеих компаний, которые с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года одновременно подключат 2 тарифа - «Включайся!» от «МегаФона» и «Первая космическая» от «Дом.ru». Стоимость предложения зависит от выбранного тарифа, подробности на сайте www.megafon.domru.ru «Дом.ru» увеличит скорость на тарифе до 100 Мбит/с и...
Прочитана: 85 раз
Общество 01.11.2017 15:43

Суд оставил волгоградцам право жить в доме, который ранее постановил снести Невероятный ажиотаж вызвало сегодняшнее заседание суда Дзержинского района Волгограда, на котором рассматривалось дело о выселении жильцов нового дома по улице Тукая, 11, сообщает ИА «Высота 102». Коридор суда был полон не только жильцами дома, который спустя годы после ввода в эксплуатацию был признан незаконно построенным и подлежащим сносу, но и журналистами местных и федеральных СМИ.  Однако представители истца – администрации города Волгограда – второй раз проигнорировали заседание, и судья Волынец оставила дело без рассмотрения. Более того, с дома было снято обременение, согласно которому жильцы не имели права регистрировать в квартирах новых членов и продавать жилье.  Напомним, судебная история,...
Прочитана: 1340 раз
Расследования 01.11.2017 14:21

Силовики раскрыли подробности расследования резонансных убийств в Волжском Волгоградской области Сестра Александра Масленникова - убийцы двух девушек в Волжском, принимала активное участие в сокрытии преступления, сообщает ИА «Высота 102». О подробностях  расследования резонансного дела журналистам рассказал на пресс-конференции руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. Следователи выяснили, что после того, как девушки в компании Масленникова покинули караоке-клуб, они сели в такси.  Когда оперативники нашли таксиста, тот назвал адрес дома, в который отвозил компанию. Также выяснилось, что рецидивист Масленников рассказал сестре о совершенных убийствах. Она помогала ему покупать большие пакеты, скотч и складную лопату для того, чтобы избавиться от тел, а также швабру для уборки забрызганной кровью квартиры....
Прочитана: 7807 раз
Экономика 01.11.2017 13:51 (Обновлено: 01.11.2017 14:27)

«БОТАНИКА» открыла секрет выращивания из семечки огурца Открытие современного рассадного отделения состоялось накануне в компании «БОТАНИКА», теплицы которой расположены в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на это значимое для Волгоградского региона событие были приглашены руководители города Волжский,  представители банка ВТБ и журналисты региона.  Новое производство рассады разместилось на базе одной из бывших теплиц совхоза «Овощевод». После реконструкции здесь, на площади 2,3 га,  появился уникальный и современный комплекс с новейшим автоматизированным оборудованием.    Начало экскурсии предварили процедуры чистки обуви и рук, а также облачение гостей в почти космические «скафандры». Эти меры безопасности, как пояснили работники  компании, необходимы для снятия рисков заражения овощей....
Прочитана: 1004 раз
Экология 01.11.2017 13:43

Многие водные объекты Волгоградской области, включая пруды, пребывают в плачевном состоянии, им продолжают наносить непоправимый урон. Они загрязняются сельскохозяйственными и бытовыми отходами, в них сбрасываются неочищенные стоки, из них незаконно забирается вода. Об этом заявила на очередном заседании экологического совета при волгоградской областной думе председатель экосовета, вице-спикер регионального парламента Ирина Соловьева, сообщает ИА «Высота 102». По ее словам, несмотря на то, что в последние годы в Волгоградской области вопросам экологии и охраны окружающей среды уделяется огромное внимание,  и по поручению губернатора разработан план первоочередных экологических мероприятий,  предусматривающий реализацию свыше тысячи мероприятий в сфере обращения с отходами, охраны воды,...
Прочитана: 1476 раз
Общество 01.11.2017 12:53

Глава спорткомитета Волгоградской области Глинянов погасил долг по алиментам Исполнительное производство по взысканию с Александра Глинянова задолженности по алиментам привело к результатам. Как сообщила ИА «Высота 102» экс-супруга председателя комитета по физкультуре и спорту региона, сегодня на ее счет зачислено 75 тысяч рублей – это долг по алиментам за последние три месяца. Ирина Глинянова выражает благодарность Ворошиловскому отделу службы судебных приставов за оперативную и профессиональную работу. Напомним, как уже сообщало информагентство, в соответствии с мировым соглашением от декабря 2007 года, заключенным между бывшим супругами, Александр Глинянов ежемесячно обязан выплачивать матери своих двоих сыновей 50 тысяч рублей. С августа текущего года сумма ежемесячных выплат по неизвестной для Ирины...
Прочитана: 1832 раз
Происшествия 01.11.2017 12:47

Изготовителям суррогатного алкоголя в Волгограде грозит до 6 лет Сотрудники отделения №1 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Волгограду выявили очередной подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, четверо жителей Волгограда и области в возрасте 52-х, 45-ти, 19-ти и 44-х лет в гаражном боксе, расположенном в  Тракторозаводском районе, в условиях антисанитарии осуществляли изготовление суррогатных алкогольных напитков, выдавая их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства.  Однако основными компонентами при изготовлении служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения. В ходе проведенных обысков изъяты 175 литров...
Прочитана: 415 раз
Экономика 01.11.2017 12:31

Федеральный центр даст денег на погашение долгов Волгоградской области после оценки работы региональных финансистов Волгоградская область названа президентом России Владимиром Путиным одним из  регионов, за которыми сохраняется очень высокий объём выплат по так называемым рыночным долгам, то есть по государственным ценным бумагам и дорогим кредитам в коммерческих банках, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля. На совещания с членами  правительства Владимир Путин  заявил, что сегодня так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов Российской Федерации – более триллиона рублей. «При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а ещё у 11 – половину собственных доходов. Это и Костромская область – 121 процент, Астраханская...
Прочитана: 4925 раз
Астрахань 01.11.2017 12:22

В Астраханской области от стаи волков спасли оленя Госинспекторы  службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области спасли  пятнистого оленя от стаи волков. Животное было обнаружено на  территории государственного заказника  «Степной». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Измотанное и запуганное животное перевезли в питомник «Сайгак», расположенный на территории Лиманского района. После осмотра и оказания необходимой помощи, оленя поместили в загон, где он находится под постоянным наблюдением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Как появился пятнистый олень на астраханской земле, выяснить не удалось» — сообщили в ведомстве. В службе также отметили, что в России...
Прочитана: 1149 раз
Экономика 01.11.2017 12:20 (Обновлено: 01.11.2017 14:58)

Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные дела Собственник волгоградского предприятия «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, находясь, как он утверждает, на Кипре, испытывает дискомфорт из-за возбужденных в отношении него уголовных дел  - о своих ощущениях он рассказал по скайпу в ответ на вопрос корреспондента  ИА «Высота 102» о том, не мешает ли ему руководить заводом статус гражданина, находящегося в международном розыске. С помощью современных  технологий Дмитрий Герасименко принимает участие в пресс-конференции, проходящей на площадке «Красного октября». Владелец металлургического предприятия посетовал, что на него заведено 5 уголовных дел и намекнул, что проблемы завода - «заслуга силовиков Волгоградской области». Герасименко связал  высвобождение 1600 рабочих мест на «Красном Октябре», 400 - на ...
Прочитана: 3599 раз
Общество 01.11.2017 12:03

Су-24М подняты по тревоге для уничтожения колонны условного противника под Волгоградом РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/.  Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, на фронтовых бомбардировщиках Су-24М провели летно-тактическое учение на высотах до 1 тыс. м и скорости до 1000 км/. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. «В ходе учений экипажи Су-24 были подняты по тревоге и выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники условного противника»,- сказал Астафьев, уточнив, что бомбометание было произведено с высот до 1 тыс. метров. ...
Прочитана: 585 раз
Культура 01.11.2017 11:59

Новый директор мечтает превратить филармонию в бренд Волгоградской области Волгоград  должен иметь свой «почерк» и «лицо», а также занимать определенные позиции в культурном пространстве России. Об этом сегодня журналистам, комментируя свое назначение, заявил новый директор Волгоградской областной филармонии Станислав Малых, сообщает ИА «Высота 102». «Задачи поставлены – теперь предстоит формировать новые программы, вплотную заниматься их популяризацией. Мы будем делать  упор на персонизацию нашего региона, как на сцене России, так и за рубежом. Будем  стремиться к тому, чтобы филармония стала брендом Волгограда и всего региона», -  поделился планами с представителями СМИ  Станислав Малых. Главный дирижер, художественный руководитель Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов выразил надежду на то,...
Прочитана: 2792 раз
Культура 01.11.2017 11:26

Результаты конкурса  на лучшую скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, который стартовал сегодня в Волгоградской области,  будут объявлены 19 декабря 2017 года.  Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в конкурсе участвуют профессиональные авторы, удостоенные званий  народного художника Российской Федерации, заслуженного художника Российской Федерации, почетного академика Российской академии художеств.   Проекты будут оцениваться по ряду критериев, в числе которых - образная и эстетическая выразительность скульптурной композиции, оригинальность авторского замысла.   Проект призван увековечить подвиг строителей-созидателей, возродивших из руин Сталинград-Волгоград, а также способствовать патриотическому воспитанию граждан, сохранению исторической памяти о героическом прошлом родного края. Напомним, идея этого культурно-патриотического проекта...
Прочитана: 1206 раз
Общество 01.11.2017 10:53

Компания «Респект», где страховали свои договоры волгоградцы, купившие строящиеся квартиры в ЖК «Парк «Европейский», не намерена нести страховую ответственность за неисполнение обязательств застройщика – ООО «Орион». Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора по Волгоградской области, СК «Респект» обратилась в арбитражный суд с иском о признании генеральных договоров страхования гражданской ответственности недействительными. В случае удовлетворения исковых требований у страховой компании не будет обязанности по выплате страховых возмещений участникам строительства при наступлении страхового случая, предупредили в ведомстве. Поэтому в инспекции госстройнадзора  предлагают участникам долевого строительства обратиться в арбитражный суд Рязанской области с заявлениями  о вступлении в рассматриваемое дело в качестве...
Прочитана: 2869 раз


1 ноября 16:35
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь» Комментарии2Смотреть фотографии
1 ноября 16:33
«Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернетаСмотреть фотографии
1 ноября 15:43
Суд оставил волгоградцам право жить в доме, который ранее постановил снести Комментарии4Смотреть фотографии
1 ноября 14:21
Силовики раскрыли подробности расследования резонансных убийств в Волжском Волгоградской области Комментарии13Смотреть фотографииCмотреть видео
1 ноября 13:59
В Волгоградской области мужчины пьют больше женщин Комментарии12
1 ноября 13:51
«БОТАНИКА» открыла секрет выращивания из семечки огурцаСмотреть фотографии
1 ноября 13:43
Пруды в Волгоградской области пребывают в удручающем состоянии Комментарии7Cмотреть видео
1 ноября 12:53
Глава спорткомитета Волгоградской области Глинянов погасил долг по алиментам Комментарии20Смотреть фотографии
1 ноября 12:47
Изготовителям суррогатного алкоголя в Волгограде грозит до 6 летСмотреть фотографии
1 ноября 12:31
Федеральный центр даст денег на погашение долгов Волгоградской области после оценки работы региональных финансистов Комментарии12Смотреть фотографии
1 ноября 12:22
В Астраханской области от стаи волков спасли оленя Комментарии5Смотреть фотографии
1 ноября 12:20
Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные дела Комментарии26Смотреть фотографии
1 ноября 12:03
Су-24М подняты по тревоге для уничтожения колонны условного противника под Волгоградом Комментарии23Смотреть фотографии
1 ноября 11:59
Новый директор мечтает превратить филармонию в бренд Волгоградской области Комментарии11Смотреть фотографииCмотреть видео
1 ноября 11:26
Именитые художники Волгограда приступили к работе над созданием скульптуры, посвященной строителям Комментарии9
1 ноября 10:53
В Волгограде обманутым дольщикам предлагают судиться со страховщиками из Рязани Комментарии19
1 ноября 09:43
В Волгограде покупателям кокаина у жителя Сербии не смягчили приговор Комментарии5
1 ноября 09:40
В Волгоградской областной филармонии – новый директор Комментарии18Смотреть фотографии
1 ноября 09:37
«Ростелеком» и «Сбербанк» намерены развивать стратегическое партнёрствоСмотреть фотографии
1 ноября 09:35
В сельские районы Волгоградской области вновь пришел свет Комментарии10
Аналитика
1 ноября 13:59
В Волгоградской области мужчины пьют больше женщин Комментарии12
31 октября 21:24
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ветер собрал в гармошку недавно отремонтированную кровлю многоэтажкиCмотреть видео
30 октября 20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутатам гордумы предложили подумать о позитивномCмотреть видео
30 октября 16:56
В Волгоградской области строительство жилья обходится дешевле, чем «завещал» минстрой РФ Комментарии17Смотреть фотографии
29 октября 18:32
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем Комментарии31Cмотреть видео
27 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обманутые дольщики ощутили движение вперед Комментарии3Смотреть фотографииCмотреть видео
26 октября 21:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области некоторые аварийные дома могут не дотерпеть до расселенияCмотреть видео
25 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области запущен механизм подготовки регионального референдума о времени Комментарии9Cмотреть видео
24 октября 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты о хороших дорогах сбылись еще не у всехCмотреть видео
24 октября 14:39
Треть волгоградцев довольна дорогами города-героя Комментарии21Смотреть фотографии
24 октября 14:22
Волгоградская область вместе с Астраханской признаны самыми читающими в России Комментарии10Смотреть фотографии
23 октября 21:17
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители нового дома оказались под угрозой выселенияCмотреть видео
22 октября 18:39
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жилья Комментарии15Смотреть фотографииCмотреть видео
22 октября 07:50
Больше одной шестой части жителей Волгоградской области существуют ниже прожиточного минимума
20 октября 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде решетки ливневой канализации исчезают с отремонтированных улиц Комментарии2Cмотреть видео
19 октября 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жителей гнилых бараков давят безнадега и коммунальные счетаCмотреть видео
18 октября 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде полный законных собственников жилой дом оказался самостроем Комментарии7Cмотреть видео
17 октября 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области под носом у глав сельских поселений "прописались" сотни нелегалов Комментарии1Cмотреть видео
16 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Андрей Бочаров признался в чувствах к «Волгоград Арене» Комментарии13Cмотреть видео
15 октября 17:31
Программа «Взгляд с Высоты»: Фонд капремонта Волгоградской области срывает программу замены лифтов Комментарии41Cмотреть видео
14 октября 09:44
Эксперты: У Волгоградской области - высокая долговая нагрузкаСмотреть фотографии
13 октября 20:34
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде годовую программу благоустройства дворов завершают с музыкой Комментарии3Cмотреть видео
12 октября 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде рынок бывшего депутата попал под зачистку Комментарии3Cмотреть видео
12 октября 17:21
Апелляционный суд в Саратове завалили жалобами на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области Комментарии11
12 октября 13:33
В Волгограде больше всего платят строителям, а меньше всего - студентам Комментарии6Смотреть фотографии
11 октября 20:04
«Высота 102 ТВ»: Мир усопших жителей Царицына столкнулся с современной жизнью Волгограда Комментарии1Cмотреть видео
10 октября 20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде с жителей взимают квартплату за «непроживание» в доме с дырами в стенах Комментарии1Cмотреть видео
9 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде политика в области управления госимуществом меняет векторCмотреть видео
8 октября 17:52
Программа «Взгляд с Высоты»: В Год экологии нелегальные свалки в Волгоградской области бесконтрольно растут и множатся Комментарии31Cмотреть видео
6 октября 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Год экологии проходит мимо многочисленных помоек Комментарии5Cмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

Какой он, Lifan Myway? Узнай на презентации в «Волга-Раст»

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Страховщики открыли секреты своей надёжности

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 1 Ноября, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура 4..6 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
1 Ноября, Ср
1 $ 58.1179 руб.
1 € 67.6434 руб.
1 GBP 76.7737 руб.
1 CHF 58.3572 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву приблизили к госбюджетуКомментарии142
Депутаты комитета Волгоградской гордумы «сдали» березовую рощу для застройкиКомментарии96
Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета»Комментарии79
Депутаты проголосовали за выход Волгограда из "сумерек"Комментарии67
Одноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийствеКомментарии67
В Волгограде публично озвучили нерадужные параметры бюджета региона 2018 годКомментарии60
В Волжском на место обнаружения останков двух зверски убитых девушек горожане приносят цветыКомментарии58
Депутаты-единороссы рекомендовали бывшего военного на должность вице-мэра ВолгоградаКомментарии54
В Кировском районе Волгограда застройщик обещает березовой роще новую жизньКомментарии53
Избирком Волгоградской области "перевел стрелки" в вопросе о референдуме на облдумуКомментарии51
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)Комментарии46
Прокуратура займется проверкой педколлектива волгоградской школы, где убили подросткаКомментарии42
Версия: В Волгограде смертельное ножевое ранение в сердце школьник получил во время игры с ножомКомментарии40
Первый вице-губернатор зарядил Волгоградскую область на промышленный успех и новые рабочие местаКомментарии38
Филиал «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» сбытовая компания обвинила в доведении потребителей «до ручки»Комментарии37

Самые читаемые новости

«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временемКомментарии31
Просмотров: 34748
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутатам гордумы предложили подумать о позитивном
Просмотров: 22667
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ветер собрал в гармошку недавно отремонтированную кровлю многоэтажки
Просмотров: 17493
Волжского маньяка арестовали на полтора месяца ( ВИДЕО)Комментарии25
Просмотров: 15266
Один из богатейших чиновников администрации Волгоградской области - должник по алиментамКомментарии29
Просмотров: 13037
Волжский горсуд второй раз отказался смягчить наказание сыну топ-менеджера «Газпрома» за гибель студентаКомментарии24
Просмотров: 8392
Силовики раскрыли подробности расследования резонансных убийств в Волжском Волгоградской областиКомментарии13
Просмотров: 7645
Красоту Калача-на-Дону подчеркивает новое уличное освещение
Просмотров: 7394
В Волгограде подростка за смерть одноклассника оставили на свободеКомментарии24
Просмотров: 6542
В Волгограде председатель районного Совета ветеранов «трудоустроен» в Госдуму
Просмотров: 5486

Рекомендуемые к прочтению новости

"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)Комментарии46
Рекомендации: +38 / 21-
В Волжском на место обнаружения останков двух зверски убитых девушек горожане приносят цветыКомментарии58
Рекомендации: +35 / 7-
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временемКомментарии31
Рекомендации: +33 / 11-
Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные делаКомментарии26
Рекомендации: +29 / 1-
В Кировском районе Волгограда застройщик обещает березовой роще новую жизньКомментарии53
Рекомендации: +29 / 5-
В Волгограде обманутым дольщикам предлагают судиться со страховщиками из РязаниКомментарии19
Рекомендации: +26 / 1-
Убийца двух жительниц Волжского Волгоградской области расчленил своих жертвКомментарии28
Рекомендации: +24 / 16-
В Волгоградской области пустили с молотка новую школу губернатора-отставникаКомментарии27
Рекомендации: +23 / 4-
Один из богатейших чиновников администрации Волгоградской области - должник по алиментамКомментарии29
Рекомендации: +20 / 13-
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве двух пропавших девушек из Волжского Волгоградской областиКомментарии11
Рекомендации: +20 / 5-