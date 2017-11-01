В Волгоградской области мужчины пьют больше женщин

В Волгоградской области за 9 месяцев 2017 г. зафиксировано 426 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что составляет 16,6 на 100 тыс. населения. Это чуть ниже показателей аналогичного периода 2016 г., когда было отмечено 436 случаев алкогольных отравлений – 17,1 на 100 тыс. населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, мужчин с острыми алкогольными отравлениями зарегистрировано в 5 раз больше, чем женщин: 277 и 56 человек соответственно. Кроме того, отравилось подростков 15-17 лет – 53 человека, детей до 14 лет – 40 человек.

О проблеме ненадлежащего чрезмерного, бесконтрольного употребления алкоголя и его суррогатов среди молодежи свидетельствует тот факт, что среди всех зафиксированных у подростков случаев острых химических отравлений спиртосодержащая продукция занимает первое место.

У 364 волгоградцев причиной острого алкогольного отравления явился этиловый спирт - 85% от всех случаев. Кроме того, отравления наступали вследствие употребления суррогатов алкоголя, метанола и других неуточненных спиртов. От острых отравлений спиртосодержащей продукцией погибли 9 человек. По сравнению с данными за 9 месяцев 2016 г., в текущем году отмечается рост значения интенсивного показателя летальных исходов от острых алкогольных отравлений с 0,2 до 0,35 на 100 тыс. населения. Полученные данные свидетельствуют о том, что злоупотребление алкоголем - негативное социальное явление, касающееся всех возрастных групп населения, приводящее к нарушениям как физического, так и морального здоровья общества в целом, - заключили в ведомстве.



