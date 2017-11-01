Су-24М подняты по тревоге для уничтожения колонны условного противника под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/.

Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, на фронтовых бомбардировщиках Су-24М провели летно-тактическое учение на высотах до 1 тыс. м и скорости до 1000 км/. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«В ходе учений экипажи Су-24 были подняты по тревоге и выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники условного противника»,- сказал Астафьев, уточнив, что бомбометание было произведено с высот до 1 тыс. метров.

Были задействованы более 10 бомбардировщиков, весь летный и инженерно-технический состав полка, за время занятий было совершено более 50 самолетовылетов, выполнено около 300 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб, уточнил он.

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