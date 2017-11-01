В Астраханской области от стаи волков спасли оленя

В Волгоградской области за 9 месяцев 2017 г. зафиксировано 426 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что составляет 16,6 на 100 тыс. населения. Это чуть ниже показателей аналогичного периода 2016 г., когда было отмечено 436 случаев алкогольных отравлений – 17,1 на 100 тыс. населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, мужчин с острыми алкогольными отравлениями зарегистрировано в 5 раз больше, чем женщин: 277 и 56 человек соответственно. Кроме того, отравилось подростков 15-17 лет – 53 человека, детей до 14 лет – 40 человек. О проблеме ненадлежащего чрезмерного, бесконтрольного употребления алкоголя и его суррогатов среди молодежи свидетельствует тот...

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