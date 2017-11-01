|Экономика
|01.11.2017 12:31
Федеральный центр даст денег на погашение долгов Волгоградской области после оценки работы региональных финансистов
Волгоградская область названа президентом России Владимиром Путиным одним из регионов, за которыми сохраняется очень высокий объём выплат по так называемым рыночным долгам, то есть по государственным ценным бумагам и дорогим кредитам в коммерческих банках, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля. На совещания с членами правительства Владимир Путин заявил, что сегодня так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов Российской Федерации – более триллиона рублей. «При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а ещё у 11 – половину собственных доходов. Это и Костромская область – 121 процент, Астраханская – 95, Волгоградская – 77, Кабардино-Балкария – 75, Орловская – 66 и так далее»,- сказал президент. Планируется, что Волгоградской области и другим регионам, которые по состоянию на 1 октября текущего года превысили показатель «рыночного долга», будет предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части долгов. «Мы идём на такой шаг в исключительном порядке. В дальнейшем будем придерживаться принятого ранее решения: в следующей трёхлетке откажемся от предоставления так называемых длинных бюджетных кредитов для тех регионов, которые участвуют в программе реструктуризации», - отметил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что ждет от всех субъектов Федерации ответственного подхода и строгого соблюдения бюджетной дисциплины. А при распределении финансовой помощи регионам, по мнению Владимира Путина, необходим индивидуальный подход - «надо смотреть индивидуально, оценивая качество их работы и работы их команд, которые работают в сфере экономики и финансов». Что касается сроков оказания поддержки «проблемным» субъектам РФ, то, по оценке министра финансов страны Антона Силуанова, целевые кредиты на погашение части рыночного долга могут быть предоставлены до конца этого года «для того, чтобы создать единые стартовые условия по коммерческой задолженности».
Фото kremlin.ru
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Расследования
|01.11.2017 16:35
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»
Легендарный завод «Красный Октябрь» может прекратить свое существование уже в 2018 году. Такое опасение выразил член ревизионной комиссии волгоградского отделения ОНФ Константин Глушенок, опровергнув прозвучавшее сегодня заявление собственника завода Дмитрия Герасименко о том, что развитию производства на волгоградском предприятии якобы мешают уголовные дела, возбужденные в отношении него. Также Константин Глушенок скептически отнесся к озвученным нынешним директором завода Игорем Сизовым цифрам о росте объема отгруженной продукции, выплавки стали на предприятии, уровня зарплаты и отчислений в различные социальные фонды. «Есть другая статистика, - заявил Константин Глушенок. Так, за последние три года предприятие получило убытки почти на 2,6 миллиарда рублей. Выручка...
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|Телеком
|01.11.2017 16:33
С сегодняшнего дня телеком-оператор «Дом.ru» и оператор связи «МегаФон» запускают акцию «Успеть за интернетом». Выбравшие ее клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика с ежемесячным платежом от 555 рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора связи. Предложение ориентировано на новых клиентов обеих компаний, которые с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года одновременно подключат 2 тарифа - «Включайся!» от «МегаФона» и «Первая космическая» от «Дом.ru». Стоимость предложения зависит от выбранного тарифа, подробности на сайте www.megafon.domru.ru «Дом.ru» увеличит скорость на тарифе до 100 Мбит/с и...
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|Общество
|01.11.2017 15:43
Невероятный ажиотаж вызвало сегодняшнее заседание суда Дзержинского района Волгограда, на котором рассматривалось дело о выселении жильцов нового дома по улице Тукая, 11, сообщает ИА «Высота 102». Коридор суда был полон не только жильцами дома, который спустя годы после ввода в эксплуатацию был признан незаконно построенным и подлежащим сносу, но и журналистами местных и федеральных СМИ. Однако представители истца – администрации города Волгограда – второй раз проигнорировали заседание, и судья Волынец оставила дело без рассмотрения. Более того, с дома было снято обременение, согласно которому жильцы не имели права регистрировать в квартирах новых членов и продавать жилье. Напомним, судебная история,...
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|Расследования
|01.11.2017 14:21
Сестра Александра Масленникова - убийцы двух девушек в Волжском, принимала активное участие в сокрытии преступления, сообщает ИА «Высота 102». О подробностях расследования резонансного дела журналистам рассказал на пресс-конференции руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. Следователи выяснили, что после того, как девушки в компании Масленникова покинули караоке-клуб, они сели в такси. Когда оперативники нашли таксиста, тот назвал адрес дома, в который отвозил компанию. Также выяснилось, что рецидивист Масленников рассказал сестре о совершенных убийствах. Она помогала ему покупать большие пакеты, скотч и складную лопату для того, чтобы избавиться от тел, а также швабру для уборки забрызганной кровью квартиры....
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|Аналитика
|01.11.2017 13:59
В Волгоградской области за 9 месяцев 2017 г. зафиксировано 426 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что составляет 16,6 на 100 тыс. населения. Это чуть ниже показателей аналогичного периода 2016 г., когда было отмечено 436 случаев алкогольных отравлений – 17,1 на 100 тыс. населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, мужчин с острыми алкогольными отравлениями зарегистрировано в 5 раз больше, чем женщин: 277 и 56 человек соответственно. Кроме того, отравилось подростков 15-17 лет – 53 человека, детей до 14 лет – 40 человек. О проблеме ненадлежащего чрезмерного, бесконтрольного употребления алкоголя и его суррогатов среди молодежи свидетельствует тот...
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|Экономика
|01.11.2017 13:51 (Обновлено: 01.11.2017 14:27)
Открытие современного рассадного отделения состоялось накануне в компании «БОТАНИКА», теплицы которой расположены в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на это значимое для Волгоградского региона событие были приглашены руководители города Волжский, представители банка ВТБ и журналисты региона. Новое производство рассады разместилось на базе одной из бывших теплиц совхоза «Овощевод». После реконструкции здесь, на площади 2,3 га, появился уникальный и современный комплекс с новейшим автоматизированным оборудованием. Начало экскурсии предварили процедуры чистки обуви и рук, а также облачение гостей в почти космические «скафандры». Эти меры безопасности, как пояснили работники компании, необходимы для снятия рисков заражения овощей....
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|Экология
|01.11.2017 13:43
Многие водные объекты Волгоградской области, включая пруды, пребывают в плачевном состоянии, им продолжают наносить непоправимый урон. Они загрязняются сельскохозяйственными и бытовыми отходами, в них сбрасываются неочищенные стоки, из них незаконно забирается вода. Об этом заявила на очередном заседании экологического совета при волгоградской областной думе председатель экосовета, вице-спикер регионального парламента Ирина Соловьева, сообщает ИА «Высота 102». По ее словам, несмотря на то, что в последние годы в Волгоградской области вопросам экологии и охраны окружающей среды уделяется огромное внимание, и по поручению губернатора разработан план первоочередных экологических мероприятий, предусматривающий реализацию свыше тысячи мероприятий в сфере обращения с отходами, охраны воды,...
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|Общество
|01.11.2017 12:53
Исполнительное производство по взысканию с Александра Глинянова задолженности по алиментам привело к результатам. Как сообщила ИА «Высота 102» экс-супруга председателя комитета по физкультуре и спорту региона, сегодня на ее счет зачислено 75 тысяч рублей – это долг по алиментам за последние три месяца. Ирина Глинянова выражает благодарность Ворошиловскому отделу службы судебных приставов за оперативную и профессиональную работу. Напомним, как уже сообщало информагентство, в соответствии с мировым соглашением от декабря 2007 года, заключенным между бывшим супругами, Александр Глинянов ежемесячно обязан выплачивать матери своих двоих сыновей 50 тысяч рублей. С августа текущего года сумма ежемесячных выплат по неизвестной для Ирины...
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|Происшествия
|01.11.2017 12:47
Сотрудники отделения №1 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Волгограду выявили очередной подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, четверо жителей Волгограда и области в возрасте 52-х, 45-ти, 19-ти и 44-х лет в гаражном боксе, расположенном в Тракторозаводском районе, в условиях антисанитарии осуществляли изготовление суррогатных алкогольных напитков, выдавая их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства. Однако основными компонентами при изготовлении служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения. В ходе проведенных обысков изъяты 175 литров...
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|Астрахань
|01.11.2017 12:22
Госинспекторы службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области спасли пятнистого оленя от стаи волков. Животное было обнаружено на территории государственного заказника «Степной». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Измотанное и запуганное животное перевезли в питомник «Сайгак», расположенный на территории Лиманского района. После осмотра и оказания необходимой помощи, оленя поместили в загон, где он находится под постоянным наблюдением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Как появился пятнистый олень на астраханской земле, выяснить не удалось» — сообщили в ведомстве. В службе также отметили, что в России...
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|Экономика
|01.11.2017 12:20 (Обновлено: 01.11.2017 14:58)
Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные дела
Собственник волгоградского предприятия «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, находясь, как он утверждает, на Кипре, испытывает дискомфорт из-за возбужденных в отношении него уголовных дел - о своих ощущениях он рассказал по скайпу в ответ на вопрос корреспондента ИА «Высота 102» о том, не мешает ли ему руководить заводом статус гражданина, находящегося в международном розыске. С помощью современных технологий Дмитрий Герасименко принимает участие в пресс-конференции, проходящей на площадке «Красного октября». Владелец металлургического предприятия посетовал, что на него заведено 5 уголовных дел и намекнул, что проблемы завода - «заслуга силовиков Волгоградской области». Герасименко связал высвобождение 1600 рабочих мест на «Красном Октябре», 400 - на ...
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|Общество
|01.11.2017 12:03
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, на фронтовых бомбардировщиках Су-24М провели летно-тактическое учение на высотах до 1 тыс. м и скорости до 1000 км/. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. «В ходе учений экипажи Су-24 были подняты по тревоге и выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники условного противника»,- сказал Астафьев, уточнив, что бомбометание было произведено с высот до 1 тыс. метров. ...
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|Культура
|01.11.2017 11:59
Волгоград должен иметь свой «почерк» и «лицо», а также занимать определенные позиции в культурном пространстве России. Об этом сегодня журналистам, комментируя свое назначение, заявил новый директор Волгоградской областной филармонии Станислав Малых, сообщает ИА «Высота 102». «Задачи поставлены – теперь предстоит формировать новые программы, вплотную заниматься их популяризацией. Мы будем делать упор на персонизацию нашего региона, как на сцене России, так и за рубежом. Будем стремиться к тому, чтобы филармония стала брендом Волгограда и всего региона», - поделился планами с представителями СМИ Станислав Малых. Главный дирижер, художественный руководитель Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов выразил надежду на то,...
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|Культура
|01.11.2017 11:26
Результаты конкурса на лучшую скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, который стартовал сегодня в Волгоградской области, будут объявлены 19 декабря 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в конкурсе участвуют профессиональные авторы, удостоенные званий народного художника Российской Федерации, заслуженного художника Российской Федерации, почетного академика Российской академии художеств. Проекты будут оцениваться по ряду критериев, в числе которых - образная и эстетическая выразительность скульптурной композиции, оригинальность авторского замысла. Проект призван увековечить подвиг строителей-созидателей, возродивших из руин Сталинград-Волгоград, а также способствовать патриотическому воспитанию граждан, сохранению исторической памяти о героическом прошлом родного края. Напомним, идея этого культурно-патриотического проекта...
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|Общество
|01.11.2017 10:53
Компания «Респект», где страховали свои договоры волгоградцы, купившие строящиеся квартиры в ЖК «Парк «Европейский», не намерена нести страховую ответственность за неисполнение обязательств застройщика – ООО «Орион». Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора по Волгоградской области, СК «Респект» обратилась в арбитражный суд с иском о признании генеральных договоров страхования гражданской ответственности недействительными. В случае удовлетворения исковых требований у страховой компании не будет обязанности по выплате страховых возмещений участникам строительства при наступлении страхового случая, предупредили в ведомстве. Поэтому в инспекции госстройнадзора предлагают участникам долевого строительства обратиться в арбитражный суд Рязанской области с заявлениями о вступлении в рассматриваемое дело в качестве...
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1 ноября 16:35
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1 ноября 13:51
1 ноября 12:31
Федеральный центр даст денег на погашение долгов Волгоградской области после оценки работы региональных финансистов 12
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Экономика
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