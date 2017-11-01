







Волгоградская область названа президентом России Владимиром Путиным одним из регионов, за которыми сохраняется очень высокий объём выплат по так называемым рыночным долгам, то есть по государственным ценным бумагам и дорогим кредитам в коммерческих банках, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля. На совещания с членами правительства Владимир Путин заявил, что сегодня так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов Российской Федерации – более триллиона рублей. «При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а ещё у 11 – половину собственных доходов. Это и Костромская область – 121 процент, Астраханская – 95, Волгоградская – 77 , Кабардино-Балкария – 75, Орловская – 66 и так далее»,- сказал президент. Планируется, что Волгоградской области и другим регионам, которые по состоянию на 1 октября текущего года превысили показатель «рыночного долга», будет предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части долгов. «Мы идём на такой шаг в исключительном порядке. В дальнейшем будем придерживаться принятого ранее решения: в следующей трёхлетке откажемся от предоставления так называемых длинных бюджетных кредитов для тех регионов, которые участвуют в программе реструктуризации», - отметил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что ждет от всех субъектов Федерации ответственного подхода и строгого соблюдения бюджетной дисциплины. А при распределении финансовой помощи регионам, по мнению Владимира Путина, необходим индивидуальный подход - «надо смотреть индивидуально, оценивая качество их работы и работы их команд, которые работают в сфере экономики и финансов». Что касается сроков оказания поддержки «проблемным» субъектам РФ, то, по оценке министра финансов страны Антона Силуанова, целевые кредиты на погашение части рыночного долга могут быть предоставлены до конца этого года «для того, чтобы создать единые стартовые условия по коммерческой задолженности».





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