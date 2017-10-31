



Результаты конкурса на лучшую скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, который стартовал сегодня в Волгоградской области, будут объявлены 19 декабря 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в конкурсе участвуют профессиональные авторы, удостоенные званий народного художника Российской Федерации, заслуженного художника Российской Федерации, почетного академика Российской академии художеств. Проекты будут оцениваться по ряду критериев, в числе которых - образная и эстетическая выразительность скульптурной композиции, оригинальность авторского замысла.

Проект призван увековечить подвиг строителей-созидателей, возродивших из руин Сталинград-Волгоград, а также способствовать патриотическому воспитанию граждан, сохранению исторической памяти о героическом прошлом родного края.

Напомним, идея этого культурно-патриотического проекта принадлежит заслуженным строителям и архитекторам Волгограда. Детально проработать эту тему и подготовить предложения поручил профильным подразделениям администрации региона губернатор Андрей Бочаров. О создании памятника и месте его размещения сообщалось в августе текущего года на заседании градостроительного совета Волгоградской области с участием главы региона. Скульптурная композиция расположится напротив городского детско-юношеского центра, на территории Сурского сквера. Символично, что мемориал появится на улице Мира – первой улице возрожденного Сталинграда.



