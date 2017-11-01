Пруды в Волгоградской области пребывают в удручающем состоянии







Многие водные объекты Волгоградской области, включая пруды, пребывают в плачевном состоянии, им продолжают наносить непоправимый урон. Они загрязняются сельскохозяйственными и бытовыми отходами, в них сбрасываются неочищенные стоки, из них незаконно забирается вода. Об этом заявила на очередном заседании экологического совета при волгоградской областной думе председатель экосовета, вице-спикер регионального парламента Ирина Соловьева, сообщает ИА «Высота 102». По ее словам, несмотря на то, что в последние годы в Волгоградской области вопросам экологии и охраны окружающей среды уделяется огромное внимание, и по поручению губернатора разработан план первоочередных экологических мероприятий, предусматривающий реализацию свыше тысячи мероприятий в сфере обращения с отходами, охраны воды, леса, сохранения биоразнообразия, экологического просвещения, благоустройства территорий и других, проблем еще очень много.

Однако в выступлении заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Резникова, который отчитывался о проделанной работе в сфере охраны водных ресурсов в регионе, конкретики было мало. А многие из вопросов, которые задавали ему присутствующие, так и остались без ответов.

Подробности – в материале информагентства.



