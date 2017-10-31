В Волгограде обманутым дольщикам предлагают судиться со страховщиками из Рязани

Компания «Респект», где страховали свои договоры волгоградцы, купившие строящиеся квартиры в ЖК «Парк «Европейский», не намерена нести страховую ответственность за неисполнение обязательств застройщика – ООО «Орион». Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора по Волгоградской области, СК «Респект» обратилась в арбитражный суд с иском о признании генеральных договоров страхования гражданской ответственности недействительными. В случае удовлетворения исковых требований у страховой компании не будет обязанности по выплате страховых возмещений участникам строительства при наступлении страхового случая, предупредили в ведомстве. Поэтому в инспекции госстройнадзора предлагают участникам долевого строительства обратиться в арбитражный суд Рязанской области с заявлениями о вступлении в рассматриваемое дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Напомним, обманутые дольщики, которые купили строящиеся квартиры, но не получили готовое жилье, столкнулись с тем, что некоторые страховые компании, с которыми они заключили договор, обанкротились, а некоторые просто отказались выплачивать нанесенный дольщикам ущерб. По некоторым оценкам, страховые компании «сняли» на договорах страхования договоров долевого участия несколько десятков миллионов рублей.



