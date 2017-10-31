В Волгограде покупателям кокаина у жителя Сербии не смягчили приговор

В Волгограде вступил в силу обвинительный приговор в отношении двух безработных горожан, которые приобрели кокаин у жителя Сербии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной прокуратуры, 27-летний Григорий Григорян и 29-летний Артем Фиченко отправлены на три года в колонию общего режима. Таково было решение суда первой инстанции, которое показалось осужденным слишком суровым. Однако в апелляционной инстанции им не удалось смягчить наказание.

Напомним, в апреле 2016 года Григорян и Фисенко пытались приобрести у гражданина Сербии, проживающего в Москве, 9 граммов кокаина за 90 тысяч рублей. При получении оплаты на банковскую карту поставщик отправил наркотик рейсовым автобусом в тайнике, оборудованном в дне бутылки марочного итальянского вина.

При получении посылки оба волгоградца, а также гражданин Сербии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном Григорян и Фисенко признали в полном объеме



