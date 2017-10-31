В сельские районы Волгоградской области вновь пришел свет

Со странным предупреждением выступила сегодня пресс-служба компании «Стройтрансгаз», которая строит в Волгограде стадион к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-релиз компании, в «Стройтрансгазе» временно не рекомендуют парковку автотранспорта около стадиона, так как в период с 1 по 30 ноября будут продолжены работы по нанесению лакокрасочных покрытий на металлоконструкции строящегося стадиона. В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов и их оседание за периметром строительной площадки, уточняется в сообщении. Между тем, те самые метеусловия на завтрашний и последующие дни будут явно неподходящими для проведения лакокрасочных работ: по прогнозу синоптиков, сильный ветер не уйдет из региона до...

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