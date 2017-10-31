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Общество
 31.10.2017 18:51

В Волжском школьники увлеклись 3D-моделированием и робототехникой


В Волжском Дворце творчества детей и молодежи стартовал социально-педагогический проект «Галактика ДТДМ». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, новый формат деятельности учреждения вызвал интерес у юных воспитанников, их родителей и педагогов. Каждое направление деятельности Дворца теперь имеет свое «звездное» название – созвездия «Кибертрон», «Олимпионик», «Икар», «Кассиопея» и другие. 
И уже с нынешнего учебного года во Дворце начали работать три группы по 3D-моделированию и шесть групп по робототехнике. Эти кружки посещают более 100 юных волжан. Обучение по  3D-моделированию ведёт доцент Волжского политехнического института Алексей Сеньков, а основ робототехники - специалисты из политехнического техникума Игорь Сергеев и Антон Тонкошкурый. На очень популярных занятиях этих наставников юные волжане изучают основы роботостроения и программирования.
Добавим, всего во Дворце, который на днях отметил своё 50-летие, работают более 70 кружков и секций. Среди направлений деятельности Дворца – художественно-эстетическое, спортивно-техническое, эколого-биологическое, направление социального развития. 

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Парламентарии Волгоградской области погружаются в думы о бюджете 2018 года Сегодня администрация Волгоградской области внесла в региональный парламент проект бюджета на 2018 год. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе заксобрания. Дата ближайшего заседания комитета по бюджету и налогам пока не назначена, но уже известно, что о казне региона депутаты предметно поговорят в грядущий четверг, 2 ноября. На этот день назначено очередное заседание облдумы, в рамках которого состоится парламентсий час на тему «Основные направления бюджетной и налоговой политики Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На минувшей неделе, напомним, прошли публичные слушания по проекту бюджета области на будущий год. Ожидается, что доходы и...
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На Волжской ТЭЦ прошла противопожарная тренировка оперативного персонала Противопожарная тренировка оперативного персонала  в период работы комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду прошла накануне на Волжской ТЭЦ. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ходе ликвидации условной аварии в энергосистеме были задействованы действующие добровольные пожарные и нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников теплоэлектростанции, пожарные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области и  МКУ «Служба спасения Волгограда». Главной задачей участников тренировки стала отработка четких действий по локализации и ликвидации возгорания на станции  с обеспечением надежных  и наиболее экономичных схем и режимов работы оборудования.  При подведении...
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Происшествия 31.10.2017 14:37

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Общество 31.10.2017 13:50

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Спорт 31.10.2017 13:50

На стадионе «Волгоград Арена» заработали «швейные машинки» Стабилизация газона методом прошивки  полимерным волокном началась на футбольном поле стадиона «Волгоград Арена», строительство которого вышло на завершающий этап. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на генподрядчика – компанию « Стройтрансгаз», 8 тысяч квадратных метров нового поля прошивают полимерными нитями с помощью гусеничных машин. Через каждые 2 сантиметра почва прокалывается на глубину около 20 см, нити внедряются с помощью специальных игл. На прошивку уйдет около 48 000 км искусственного волокна.  ...
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