В Волжском школьники увлеклись 3D-моделированием и робототехникой





В Волжском Дворце творчества детей и молодежи стартовал социально-педагогический проект «Галактика ДТДМ». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, новый формат деятельности учреждения вызвал интерес у юных воспитанников, их родителей и педагогов. Каждое направление деятельности Дворца теперь имеет свое «звездное» название – созвездия «Кибертрон», «Олимпионик», «Икар», «Кассиопея» и другие.

И уже с нынешнего учебного года во Дворце начали работать три группы по 3D-моделированию и шесть групп по робототехнике. Эти кружки посещают более 100 юных волжан. Обучение по 3D-моделированию ведёт доцент Волжского политехнического института Алексей Сеньков, а основ робототехники - специалисты из политехнического техникума Игорь Сергеев и Антон Тонкошкурый. На очень популярных занятиях этих наставников юные волжане изучают основы роботостроения и программирования.

Добавим, всего во Дворце, который на днях отметил своё 50-летие, работают более 70 кружков и секций. Среди направлений деятельности Дворца – художественно-эстетическое, спортивно-техническое, эколого-биологическое, направление социального развития.



