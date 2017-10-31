В Волгоградской областной филармонии – новый директор





Сегодня, в день открытия музыкального сезона в волгоградской областной филармонии, коллективу представлен новый руководитель. Это Станислав Малых, возглавлявший МУК «Волгоградский музыкальный театр», сообщает ИА «Высота 102». Как уже сообщало информагентство, накануне пост покинула Светлана Матова в связи с переходом на другую работу.

Станислав Малых закончил Нижегородсксую консерваторию имени Глинки. В Волгограде преподавал вокал в институте имени Серебрякова и работал на дирижерской кафедре. Работал в должности директора и художественного руководителя эстрадно-театрального агентства «Волгоградконцерт», в волгоградском казачьем театре. Является лауреатом многих международных и всероссийских конкурсов. До нынешнего назначения возглавлял волгоградский муниципальный музыкальный театр.

Светлана Матова назначена на должность заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия администрации Волгоградской области.



