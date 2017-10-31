В Волгоградской области до суда "РЖД" сделала переход безопасным

ОАО «Российские железные дороги» добровольно выполнило требование Волгоградской транспортной прокуратуры об обустройстве безопасного пешеходного перехода на станции Чернышки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, с иском в суд надзорный орган обращался на основании обращения депутата Государственной думы Татьяны Цыбизовой. Однако после поступлении материалов в Ворошиловский районный суд в «РЖД» устранили все нарекания.

Так, прокуратурой было установлено, что на подходах к пешеходному переходу через железнодорожные пути на станции Чернышки отсутствовали лестницы, направляющие ограждения, препятствующие переходу людей через рельсы в неустановленных местах, а также пандусы для лиц с ограниченными способностями. По итогам проверки надзорного органа все нарушения в настоящее время устранены.



