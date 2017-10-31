В Дзержинском районе Волгограда в результате падения дерева от сильного ветра пострадала женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось на ул. Краснополянской около дома №50. 70-летняя волгоградка с травмой позвоночника госпитализирована в клиническую больницу №25. В Красноармейском районе Волгограда на ул. Удмуртской напротив дома №95 дерево упало на припаркованный автомобиль. Пострадали 38-летний водитель и 35-летняя пассажирка, которые получили одинаковые травмы - закрытый перелом шейного отдела позвоночника. Они госпитализированы в больницу №15.

Напомним, сегодня в результате сильного урагана, который бушует в регионе, без электричества остались жители 22 населенных пунктов. Ветер сваливает столбы освещения и в самом Волгограде. Например, на улице Тищенко в Дзержинском районе упала опора освещения. Аварийная служба обесточила разорванные провода, однако жители домов переживают, что останутся без отопления, которое работает от электричества. Кроме того, в областном центре зафиксированы многочисленные происшествия, связанные с падением кусков кровли на автомобили. В ГУ МЧС по Волгоградской области просят не выходить без необходимости из дома, а также не оставлять авто под деревьями и в близости от рекламных щитов.