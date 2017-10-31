Больше всего жалоб на деятельность предприятий автосервиса и автомоек поступило за последнее время в адрес экологического совета при Волгоградской областной думе от жителей частного сектора города Волгограда. Об этом заявила на очередном заседании совета – сообщает ИА «Высота 102» - вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета, региональный координатор федерального партийного проекта «Экология России» Ирина Соловьева. Самые частые из них – расположение такого бизнеса в жилых домах, находящихся в защитно-охранной зоне. Так что же делается в этом направлении районными и городскими властями, чтобы обеспечить конституционное право волгоградцев на благоприятную окружающую среду? Этот вопрос она адресовала руководителю департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталию Земцову.

По его словам, сотрудники райадминистраций города регулярно проводят рейдовые мероприятия, по результатам которых выявляются нарушения природоохранного законодательства в деятельности предприятий автосервиса и автомоек. Так, только за последний месяц нарушения выявлены на земельном участке по улице Зелинского, составлен протокол об административном правонарушении в отношении руководства ЗАО «ПФО «Баррикады», к административной ответственности привлечены руководители автомойки по улице Коммунистической и улице Рокоссовского. Подобных примеров немало, однако нарушителей почему-то штрафы не останавливают, вместе с тем такой бизнес в жилых домах не может благоприятно сказываться на здоровье человека и экологическом состоянии.

К какому выводу пришли на заседании экологического совета – в комментарии Ирины Соловьевой.