Парламентарии Волгоградской области погружаются в думы о бюджете 2018 года





Сегодня администрация Волгоградской области внесла в региональный парламент проект бюджета на 2018 год. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе заксобрания. Дата ближайшего заседания комитета по бюджету и налогам пока не назначена, но уже известно, что о казне региона депутаты предметно поговорят в грядущий четверг, 2 ноября. На этот день назначено очередное заседание облдумы, в рамках которого состоится парламентсий час на тему «Основные направления бюджетной и налоговой политики Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

На минувшей неделе, напомним, прошли публичные слушания по проекту бюджета области на будущий год. Ожидается, что доходы и расходы составят по 78,5 млрд рублей. По сравнению с планом 2017 года объем бюджета снижается на 7,7 млрд рублей или почти на 9%. Снижение коснулось как объема безвозмездных поступлений, так и налоговых и неналоговых сборов. Сумма межбюджетных трансфертов, по оценкам заместителя губернатора Волгоградской области - председателя комитета финансов области Александра Дорждеева, заложенная в сумме 18,5 млрд рублей, в течение будущего года возрастет до 24 млрд. Объемы собственных доходов в проекте казны будущего года также заметно ниже плана текущего года. По оценкам депутата областной думы Владимира Ефимова, бюджет региона 2018 году в целом может казаться сложнее, чем в текущем. Есть также опасения, что многие бюджетные учреждения в будущем году ожидает серьезное недофинансирование.







