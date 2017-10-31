Администрация Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области требует от застройщика дома для переселенцев из аварийного жилья устранить недостатки, допущенные при возведении дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградской области, ответчиком по иску выступило ООО «Курортстрой». Контракт на строительство дома с компанией «Курортстрой» был заключен еще в начале 2015 года. По его условиям фирма должна была построить 2-этажный дом на 15 квартир в селе Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Дубоовражсного сельского поселения с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012-2015 гг.» Работа была выполнена в полном объеме в конце 2015 года, срок гарантии составил 5 лет. Но в апреле 2017 года в ходе технического обследования дома на основании обращения граждан комиссией были выявлены дефекты и недостатки. Добровольно компания их не устранила. В суде от застройщика требуют сделать уклон отмостки по всему периметру от стен дома, заделать трещины в основании дома, снять отвалившуюся штукатурку на лестничных спусках, отделать лестничные спуски, заделать трещины на стенах подвала, отделать кирпич в верхнем правом углу дома. В двух квартирах компания должна отрегулировать входные двери, устранить трещины по потолку и оконным проемам, отрегулировать оконные рамы, отделать полы на балконе. Предварительное судебное заседание назначено на начало ноября. Ранее, напомним, в "черном списке" фонда ЖКХ фигурировали несколько домов, построенных по программе переселения из аварийного жилья в Волгоградской области, жители которых жаловались на допущенный строителями брак и недоделки.



