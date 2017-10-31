Какой он, Lifan Myway? Узнай на презентации в «Волга-Раст»

В Волгограде новый Lifan Myway покажет официальный дилер Lifan –«Волга-Раст» (ВР-Сакура). На мероприятии гости смогут одними из первых увидеть семиместный кроссовер Lifan Myway и оценить новое творение китайского автопроизводителя, сообщили ИА «Высота 102» в компании. «Lifan Myway - лучший выбор среди кроссоверов, но с возможностями и вместительностью минивена, с богатой комплектацией», – отмечают организаторы презентации.













11 ноября поклонников Lifan ждёт масса развлечений: выступление шоу-балета «D'Arts», розыгрыш трех сертификатов* на бесплатное проживание в отеле (страна на выбор: арабские Эмираты, Китай, Греция) от компании «МАРС-тревел», тест-драйвы на моделях Lifan. Специальный гость мероприятия – настоящий пират. Сыгравший с ним в кости получит подарок от шашлык-бара «Пиратская пристань». Участников презентации ждут конкурсы, подарки, брендированный торт и горячие напитки.

12 ноября Lifan Myway можно увидеть спокойно и без суеты, получить подарок за тест-драйв и угоститься за «сладким» столом. Первому покупателю любого автомобиля Lifan в дни презентации компания «Волга-Раст» подарит крутую дизайнерскую корзину для пикника.













Владельцев автомобиля Lifan, приехавших на мероприятие на своем любимом автомобиле, ждет специальный брендированный подарок от Lifan.

Дата и место проведения мероприятия: Дилерский центр Lifan, ул. Карла Либкнехта, 19 а. 11 и 12 ноября с 12.00 до 17.00

Хотите получить гарантированный подарок? Зарегистрируйтесь по телефону: (8442) 55 22 55 или по ссылке

Партнер мероприятия – «Сетелем Банк» ООО.





*В стоимость сертификата входит бесплатное проживание на две персоны в предложенном турагенством «МАРС-тревел» и другие услуги. Обоим проживающим должно исполнится не менее 25 лет на момент получения сертификата.



