Из-за урагана в Волгоградской области обесточены 22 населенных пункта





Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Волгоградской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных в сетях 6-10 кВ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на министерство энергетики РФ, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 22 населенных пунктах (около 9 700 человек). Мощность отключенных потребителей – 4,45 МВт.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 38 человек и 13 единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Между тем, как уже сообщало ИА "Высота 102" ураганный ветер принес и другие неприятности в регион, срывая крыши и сваливая деревья, создавая реальную опасность и для прохожих, и для автомобилей.В ГУ МЧС по Волгоградской области предупредили о том, что неблагоприятные погодные условия с усилением ветра до 27 метров в секунду сохранятся в регионе до завтра. В ведомстве не советуют без надобности выходить на улицу и просят водителей не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.