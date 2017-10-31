В Волгоградской области пустили с молотка новую школу губернатора-отставника

Школа в селе Романово Котовского района Волгоградской области стала собственностью коммерческой структуры. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, открыли новую школу в 2010 году. Тогда на торжественное событие собрался весь бомонд Волгоградской области во главе с экс-губернатором Анатолием Бровко. Двухэтажное здание площадью почти две тысячи квадратных метров с собственной котельной, современными классами, спортивным залом, библиотекой помогали в свое время возводить нефтяники, а всего строительство школы обошлось бюджету в несколько сот миллионов рублей. Однако школа проработала лишь до 2014 года, а потом была закрыта по причине того, что в ней обучалось немногим более двух десятков учеников, а в селе жил лишь один дошкольник. После закрытия Романовской школы детей перевели в образовательное учреждение в соседнем селе Попковка.

Как пояснили информагентству в администрации Котовского района, три года школа стояла пустой. Все это время на ее охрану, отопление и свет тратились бюджетные средства. «Мы неоднократно обращались в администрацию Волгоградской области, предлагали перепрофилировать ее, например, в интернат для пожилых людей, однако нам заявляли, что надобности в этом имуществе нет, - рассказала первый заместитель главы администрации Котовского района по экономике и финансам Любовь Комарова. – Но за эти годы здание стало разрушаться: потекла крыша, пошли трещины. Тогда мы приняли решение продать это имущество».

По словам Любови Комаровой, на школу покупатели нашлись не сразу. Здание выставляли на аукцион дважды и недавно его удалось продать почти за 2 миллиона рублей. При этом перед аукционом специализированная фирма оценила это имущество почти в 1,9 миллиона рублей. Покупателями стали саратовские бизнесмены. Как рассказали в администрации района, они планируют привести здание в порядок и открыть там гостиницу для охотников. «Мы рады, что у здания нашелся хозяин, - говорит Любовь Комарова. – Бизнесмены приведут его в порядок и, надеемся, дадут рабочие места жителям села».

Справка. Строительство школы в селе Романово Котовского района началось еще на закате Советского Союза, затем оно было на много лет законсервировано. Учреждение было рассчитано на 162 ученика, в 2007 году проект был откорректирован, а строительство – продолжено. Однако печальной участи школе все-таки избежать не удалось.



