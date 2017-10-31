|Общество
|31.10.2017 17:57
В Волгоградской области пустили с молотка новую школу губернатора-отставника
Школа в селе Романово Котовского района Волгоградской области стала собственностью коммерческой структуры. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, открыли новую школу в 2010 году. Тогда на торжественное событие собрался весь бомонд Волгоградской области во главе с экс-губернатором Анатолием Бровко. Двухэтажное здание площадью почти две тысячи квадратных метров с собственной котельной, современными классами, спортивным залом, библиотекой помогали в свое время возводить нефтяники, а всего строительство школы обошлось бюджету в несколько сот миллионов рублей. Однако школа проработала лишь до 2014 года, а потом была закрыта по причине того, что в ней обучалось немногим более двух десятков учеников, а в селе жил лишь один дошкольник. После закрытия Романовской школы детей перевели в образовательное учреждение в соседнем селе Попковка.
Как пояснили информагентству в администрации Котовского района, три года школа стояла пустой. Все это время на ее охрану, отопление и свет тратились бюджетные средства. «Мы неоднократно обращались в администрацию Волгоградской области, предлагали перепрофилировать ее, например, в интернат для пожилых людей, однако нам заявляли, что надобности в этом имуществе нет, - рассказала первый заместитель главы администрации Котовского района по экономике и финансам Любовь Комарова. – Но за эти годы здание стало разрушаться: потекла крыша, пошли трещины. Тогда мы приняли решение продать это имущество».
По словам Любови Комаровой, на школу покупатели нашлись не сразу. Здание выставляли на аукцион дважды и недавно его удалось продать почти за 2 миллиона рублей. При этом перед аукционом специализированная фирма оценила это имущество почти в 1,9 миллиона рублей. Покупателями стали саратовские бизнесмены. Как рассказали в администрации района, они планируют привести здание в порядок и открыть там гостиницу для охотников. «Мы рады, что у здания нашелся хозяин, - говорит Любовь Комарова. – Бизнесмены приведут его в порядок и, надеемся, дадут рабочие места жителям села».
Справка. Строительство школы в селе Романово Котовского района началось еще на закате Советского Союза, затем оно было на много лет законсервировано. Учреждение было рассчитано на 162 ученика, в 2007 году проект был откорректирован, а строительство – продолжено. Однако печальной участи школе все-таки избежать не удалось.
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Аналитика
|31.10.2017 21:24
Смотрите сегодня в программе: неблагоприятные погодные условия сказались на электроснабжении жителей Волгоградской области. Крыша улетела: шквалистый ветер бушует в Волгограде. Ответят за холодные батареи: 10 управляющих организаций Волгограда уличили в плохой подготовке к отопительному сезону. Серийный грабитель павильонов быстрых займов добывал на пропитание: каждый раз идя на дело, он брал новый нож. Березовая роща в Кировском районе Волгограда может стать частью парковой зоны: застройщик обещает деревьям новую жизнь. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и...
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|Экономика
|31.10.2017 18:58 (Обновлено: 31.10.2017 21:16)
С началом отопительного сезона в областном центре не прекращается работа по обновлению теплового хозяйства города в рамках инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения». Сегодня в Волгограде строится три новых блочно-модульных и продолжается реконструкция семи котельных. При этом все потребители в зоне теплоснабжения этих котельных получают тепло и горячую воду в полном объеме. В рамках инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения» сегодня ведут строительство 3 газовых блочно-модульных котельных, в том числе в поселке Южный и микрорайоне Заря Красноармейского района, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Потребителей поселка Южный, включая семь жилых домов и казачий корпус, долгие годы обслуживала устаревшая мазутная...
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|Общество
|31.10.2017 18:51
В Волжском Дворце творчества детей и молодежи стартовал социально-педагогический проект «Галактика ДТДМ». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, новый формат деятельности учреждения вызвал интерес у юных воспитанников, их родителей и педагогов. Каждое направление деятельности Дворца теперь имеет свое «звездное» название – созвездия «Кибертрон», «Олимпионик», «Икар», «Кассиопея» и другие. И уже с нынешнего учебного года во Дворце начали работать три группы по 3D-моделированию и шесть групп по робототехнике. Эти кружки посещают более 100 юных волжан. Обучение по 3D-моделированию ведёт доцент Волжского политехнического института Алексей Сеньков, а основ робототехники - специалисты из политехнического техникума Игорь Сергеев и Антон...
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|Общество
|31.10.2017 18:50
ОАО «Российские железные дороги» добровольно выполнило требование Волгоградской транспортной прокуратуры об обустройстве безопасного пешеходного перехода на станции Чернышки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, с иском в суд надзорный орган обращался на основании обращения депутата Государственной думы Татьяны Цыбизовой. Однако после поступлении материалов в Ворошиловский районный суд в «РЖД» устранили все нарекания. Так, прокуратурой было установлено, что на подходах к пешеходному переходу через железнодорожные пути на станции Чернышки отсутствовали лестницы, направляющие ограждения, препятствующие переходу людей через рельсы в неустановленных местах, а также пандусы для лиц с ограниченными способностями. По итогам проверки надзорного органа все нарушения в настоящее...
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|Общество
|31.10.2017 18:42 (Обновлено: 31.10.2017 20:13)
Со странным предупреждением выступила сегодня пресс-служба компании «Стройтрансгаз», которая строит в Волгограде стадион к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-релиз компании, в «Стройтрансгазе» временно не рекомендуют парковку автотранспорта около стадиона, так как в период с 1 по 30 ноября будут продолжены работы по нанесению лакокрасочных покрытий на металлоконструкции строящегося стадиона. В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов и их оседание за периметром строительной площадки, уточняется в сообщении. Между тем, те самые метеусловия на завтрашний и последующие дни будут явно неподходящими для проведения лакокрасочных работ: по прогнозу синоптиков, сильный ветер не уйдет из региона до...
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|Общество
|31.10.2017 18:27 (Обновлено: 31.10.2017 21:19)
Региональная неделя для депутата Государственной думы - это возможность обратной связи с жителями региона. Чаще приходится говорить о наболевших актуальных проблемах, но важно иногда выкроить время для добрых встреч. С ветеранским сообществом Центрального района Волгограда у депутата Госдумы Анны Кувычко давно сложились дружественные и теплые отношения, а беседы за чашкой чая стали традиционными. Поводом для очередной такой встречи приятное для активистов известие — председатель Совета ветеранов Центрального района получил из рук Анны Кувычко документ, подтверждающий его новый почетный статус. Подробнее – в сюжете ИА «Высота 102».
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|Культура
|31.10.2017 18:09
Директор волгоградской филармонии Светлана Матова покидает свой пост и переходит на другую работу. Как сообщает ИА «Высота 102», в декабре нынешнего года она сменила на этой должности Виктора Кияшко. В администрации Волгоградской области данное решение не комментируют. Также пока неизвестно, кто сменит ее на этом посту.
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|Происшествия
|31.10.2017 17:44
В Дзержинском районе Волгограда в результате падения дерева от сильного ветра пострадала женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось на ул. Краснополянской около дома №50. 70-летняя волгоградка с травмой позвоночника госпитализирована в клиническую больницу №25. В Красноармейском районе Волгограда на ул. Удмуртской напротив дома №95 дерево упало на припаркованный автомобиль. Пострадали 38-летний водитель и 35-летняя пассажирка, которые получили одинаковые травмы - закрытый перелом шейного отдела позвоночника. Они госпитализированы в больницу №15. Напомним, сегодня в результате сильного урагана, который бушует в регионе, без электричества остались жители 22 населенных пунктов. Ветер сваливает столбы освещения и в самом Волгограде. Например,...
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|Экономика
|31.10.2017 16:52
Сегодня администрация Волгоградской области внесла в региональный парламент проект бюджета на 2018 год. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе заксобрания. Дата ближайшего заседания комитета по бюджету и налогам пока не назначена, но уже известно, что о казне региона депутаты предметно поговорят в грядущий четверг, 2 ноября. На этот день назначено очередное заседание облдумы, в рамках которого состоится парламентсий час на тему «Основные направления бюджетной и налоговой политики Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На минувшей неделе, напомним, прошли публичные слушания по проекту бюджета области на будущий год. Ожидается, что доходы и...
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|Экономика
|31.10.2017 16:39
Противопожарная тренировка оперативного персонала в период работы комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду прошла накануне на Волжской ТЭЦ. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ходе ликвидации условной аварии в энергосистеме были задействованы действующие добровольные пожарные и нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников теплоэлектростанции, пожарные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области и МКУ «Служба спасения Волгограда». Главной задачей участников тренировки стала отработка четких действий по локализации и ликвидации возгорания на станции с обеспечением надежных и наиболее экономичных схем и режимов работы оборудования. При подведении...
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|Общество
|31.10.2017 16:08
Администрация Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области требует от застройщика дома для переселенцев из аварийного жилья устранить недостатки, допущенные при возведении дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградской области, ответчиком по иску выступило ООО «Курортстрой». Контракт на строительство дома с компанией «Курортстрой» был заключен еще в начале 2015 года. По его условиям фирма должна была построить 2-этажный дом на 15 квартир в селе Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Дубоовражсного сельского поселения с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в...
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|Экономика
|31.10.2017 15:57
В Волгограде новый Lifan Myway покажет официальный дилер Lifan –«Волга-Раст» (ВР-Сакура). На мероприятии гости смогут одними из первых увидеть семиместный кроссовер Lifan Myway и оценить новое творение китайского автопроизводителя, сообщили ИА «Высота 102» в компании. «Lifan Myway - лучший выбор среди кроссоверов, но с возможностями и вместительностью минивена, с богатой комплектацией», – отмечают организаторы презентации. 11 ноября поклонников Lifan ждёт масса развлечений: выступление шоу-балета «D'Arts», розыгрыш трех сертификатов* на бесплатное проживание в отеле (страна на выбор: арабские Эмираты, Китай, Греция) от компании «МАРС-тревел», тест-драйвы на моделях Lifan. Специальный гость мероприятия – настоящий пират. Сыгравший ...
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|Происшествия
|31.10.2017 14:37
Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Волгоградской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных в сетях 6-10 кВ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на министерство энергетики РФ, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 22 населенных пунктах (около 9 700 человек). Мощность отключенных потребителей – 4,45 МВт. Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 38 человек и 13 единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра...
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|Общество
|31.10.2017 13:50
Десять управляющих компаний Волгограда неудовлетворительно подготовили многоквартирные дома к пуску тепла, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной Госжилнадзор. В отношении нарушителей лицензионных требований возбуждены административные дела. Так, признана неудовлетворительной подготовка домов к отопительному периоду следующими лицензиатами: ООО «ЖЭК», ООО «ЖКХ Городищенское», ООО «Родничок», ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области», ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», ООО «Аварийно-ремонтная служба», ООО «ГУК», ООО «ЦКО-1», ООО «МДМ-КомСервис», ООО «ВЭК». Среди недочетов в работе – отсутствие паспортов готовности, отставание от графика промывки и опрессовки систем отопления МКД, ненадлежащее состояние конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов. При этом замечания управляющими компаниями не устранялись,...
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|Спорт
|31.10.2017 13:50
Стабилизация газона методом прошивки полимерным волокном началась на футбольном поле стадиона «Волгоград Арена», строительство которого вышло на завершающий этап. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на генподрядчика – компанию « Стройтрансгаз», 8 тысяч квадратных метров нового поля прошивают полимерными нитями с помощью гусеничных машин. Через каждые 2 сантиметра почва прокалывается на глубину около 20 см, нити внедряются с помощью специальных игл. На прошивку уйдет около 48 000 км искусственного волокна. ...
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В Волгоградской области пустили с молотка новую школу губернатора-отставника 27
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В Волгоградской области пустили с молотка новую школу губернатора-отставника 27
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