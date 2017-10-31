Десять управляющих компаний Волгограда неудовлетворительно подготовили многоквартирные дома к пуску тепла, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной Госжилнадзор. В отношении нарушителей лицензионных требований возбуждены административные дела. Так, признана неудовлетворительной подготовка домов к отопительному периоду следующими лицензиатами: ООО «ЖЭК», ООО «ЖКХ Городищенское», ООО «Родничок», ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области», ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», ООО «Аварийно-ремонтная служба», ООО «ГУК», ООО «ЦКО-1», ООО «МДМ-КомСервис», ООО «ВЭК».

Среди недочетов в работе – отсутствие паспортов готовности, отставание от графика промывки и опрессовки систем отопления МКД, ненадлежащее состояние конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов. При этом замечания управляющими компаниями не устранялись, имеется задолженность за коммунальные ресурсы, возникает наибольшее количество аварий на внутридомовых сетях при пуске тепла. Так, на ООО «ЖЭК» составлено более 20 административных дел, на ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» - 6, на ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» - более 10, на ООО «ЦКО-1» – 11.

Добавим, звонки граждан по вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами (не отапливается часть квартиры, дома, подъезд), с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов (обед с 12-00 до 13-00) принимаются по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области: 8 (8442) 35-21-98.



