На стадионе «Волгоград Арена» заработали «швейные машинки»









Стабилизация газона методом прошивки полимерным волокном началась на футбольном поле стадиона «Волгоград Арена», строительство которого вышло на завершающий этап. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на генподрядчика – компанию « Стройтрансгаз», 8 тысяч квадратных метров нового поля прошивают полимерными нитями с помощью гусеничных машин. Через каждые 2 сантиметра почва прокалывается на глубину около 20 см, нити внедряются с помощью специальных игл. На прошивку уйдет около 48 000 км искусственного волокна.

После завершения прошивки газон ждет стрижка, полив и внесение минеральных удобрений. В комплекс мероприятий по уходу входит и дополнительное освещение. Когда среднесуточная температура воздуха опустится до +5°С, в работу будет запущена система подогрева поля. На зимний период газон «законсервируют» по специальной технологии.







