В Волгограде шквалистый ветер сносит крыши

Сегодня администрация Волгоградской области внесла в региональный парламент проект бюджета на 2018 год. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе заксобрания. Дата ближайшего заседания комитета по бюджету и налогам пока не назначена, но уже известно, что о казне региона депутаты предметно поговорят в грядущий четверг, 2 ноября. На этот день назначено очередное заседание облдумы, в рамках которого состоится парламентсий час на тему «Основные направления бюджетной и налоговой политики Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На минувшей неделе, напомним, прошли публичные слушания по проекту бюджета области на будущий год. Ожидается, что доходы и...