МКП «ВМЭС» получило паспорт готовности к зиме





Муниципальное казённое предприятие «Волжские межрайонные электросети» готово к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов. К такому выводу пришла комиссия, состоящая из сотрудников администрации города, Ростехнадзора и ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, акт готовности предприятия подписан комиссией без замечаний.

Тщательно изучив техническое состояние энергообъектов, своевременность выполнения ремонтных работ и реализации инвестиционных программ, организацию эксплуатации сетей, уровень подготовки персонала, его оснащенность снаряжением и средствами защиты, готовность к работе в условиях низких температур оперативно-выездных бригад, наличие аварийного запаса оборудования и материалов, проверяющие подтвердили, что все работы проведены качественно и в срок.

«Осенне-зимний период - это период максимальных нагрузок. Все оборудование, которое мы эксплуатируем, должно быть готово к тому, чтобы эти нагрузки выдержать без сбоев», - сообщил информагентству главный инженер Василий Гранкин. Получение паспорта подтверждает, что МКП «ВМЭС» подготовилось к осенне-зимнему периоду и своевременно провело все необходимые мероприятия. Потребители могут быть уверены, что получат надежное электроснабжение.

«Паспорт готовности – это документ, положительно оценивающий нашу работу по подготовке к зиме, подтверждающий качество мероприятий, реализованных нашими специалистами и готовность коллектива надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей электроэнергией в осенне-зимний период. Мы работаем для людей и ради людей, и выполняем свою работу качественно», – подчеркнул директор МКП «ВМЭС» Николай Лопаткин.