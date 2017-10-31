|Общество
|01.11.2017 08:40
Лучший социальный проект года Apteka.ru заботится об экономии вашего бюджета
Победителем Национальной фармацевтической премии «Зеленый крест» в номинации «Социальный проект года» получил проект Apteka.ru компании «Катрен». Apteka.ru – это самый масштабный на российском рынке сервис бронирования лекарств. Ежедневно жители России совершают более 15 тыс. заказов с его помощью, каждый месяц на сайт заходят более 3,6 млн уникальных пользователей, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт издания «Фармацевтический вестник». Сервис позволяет выбрать необходимый товар от надежных производителей России и стран Европы из 19,4 тыс. позиций.
Какие преимущества потребителям дает заказ медикаментов через сервис Apteka.ru поделился с читателями корреспондент ИА «Высота 102».
Скажем сразу – оформлять заказ можно в круглосуточном режиме. Для начала работы на сайте необходимо зарегистрироваться – сложностей это обычно не вызывает. Поисковая строка представляет возможность найти нужные медикаменты по их названиям, наименованию производителя, а также активным веществам, симптомам болезни и даже штрих-коду.
В результате на страницу сайта для ознакомления выводится лекарства разных производителей, соответственно с разными ценами. Это удобно – можно подобрать наиболее подходящий по цене вариант. Как отмечают пользователи, цены на многие лекарства и товары для красоты и здоровья на сайте Apteka.ru ниже, чем в среднем в аптеках. Это объясняется тем, что товары, заказанные на Apteka.ru, поступают в аптеку напрямую с собственного склада. Особенно заметна разница на примере дорогостоящих лекарств. Кстати, сэкономить с Apteka.ru можно, если следить на сайте за акциями, а также участвовать в бонусной программе, зарабатывая баллы — «витаминки».
Подробная инструкция к применению, описание препарата и имеющиеся аналоги – есть в карточке товара. Кстати, важно обратить внимание на указание рецептурный товар или нет.
Команда сайта работает под девизом ««Закажи в интернете, забери в аптеке». И в качестве пункта доставки можно выбрать ближайшую к вам аптеку из списка, который есть на сайте. Доставка осуществляется на следующий день, в некоторых случаях – через день-два. При заказе в пятницу или в выходные – доставка в начале следующей недели. О готовности заказа приходит смс, а при поступлении в аптеку вам должен позвонить фармацевт.
Кстати, в интернет-аптеке можно получить подробную консультацию о товарах, представленных на сайте. А в блоке «Часто задаваемые вопросы» – прочитать подробное решение той или иной проблемы, которая возникла у пользователя.
Наиболее любознательных наверняка привлечет блок «Читать». Здесь множество полезных материалов о правильном питании, сохранении красоты, поддержании здоровья. Есть специальный раздел для молодых мам, где они могут приобрести знания об уходе за грудными детьми. Авторы публикаций – специалисты с соответствующим образованием и, что ценно, с практическим опытом работы.
Позаботились создатели сайта и о пользователях смартфонов и других портативных гаджетов. Для них создана мобильная версия.
В целом, можно сказать, опыт «общения» с сайтом заказа лекарств Apteka.ru оказался удачным. Теперь, прежде чем идти в аптеку, чтобы купить ежемесячный набор лекарств для мамы, обязательно загляну в популярную интернет-аптеку.
Иллюстрация - скриншот с сайта Apteka.ru/
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем
Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)
Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области...
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы,...
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Экономика
|01.11.2017 12:31
Федеральный центр даст денег на погашение долгов Волгоградской области после оценки работы региональных финансистов
Волгоградская область названа президентом России Владимиром Путиным одним из регионов, за которыми сохраняется очень высокий объём выплат по так называемым рыночным долгам, то есть по государственным ценным бумагам и дорогим кредитам в коммерческих банках, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля. На совещания с членами правительства Владимир Путин заявил, что сегодня так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов Российской Федерации – более триллиона рублей. «При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а ещё у 11 – половину собственных доходов. Это и Костромская область – 121 процент, Астраханская...
Прочитана: 393 раз
|Астрахань
|01.11.2017 12:22
Госинспекторы службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области спасли пятнистого оленя от стаи волков. Животное было обнаружено на территории государственного заказника «Степной». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Измотанное и запуганное животное перевезли в питомник «Сайгак», расположенный на территории Лиманского района. После осмотра и оказания необходимой помощи, оленя поместили в загон, где он находится под постоянным наблюдением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Как появился пятнистый олень на астраханской земле, выяснить не удалось» — сообщили в ведомстве. В службе также отметили, что в России...
Прочитана: 601 раз
|Экономика
|01.11.2017 12:20
Собственник волгоградского предприятия «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, находясь на Кипре, испытывает дискомфорт - о своих ощущениях он рассказал по скайпу в ответ на вопрос корр. ИА «Высота 102» о том, не мешает ли руководить заводом статус гражданина, находящегося в международном розыске. С помощью современных технологий Дмитрий Герасименко принимает участие в пресс-конференции, проходящей на площадке «Красного октября». Владелец металлургического предприятия, обвиняемый в хищении более 6 миллиардов рублей, посетовал, что на него заведено 5 уголовных дел и намекнул , что проблемы завода - «заслуга силовиков Волгоградской области». Герасименко припомнил высвобождение 1600 рабочих мест на «Красном октябре», увольнения с завода «Баррикады», а также...
Прочитана: 394 раз
|Общество
|01.11.2017 12:03
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, на фронтовых бомбардировщиках Су-24М провели летно-тактическое учение на высотах до 1 тыс. м и скорости до 1000 км/. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. «В ходе учений экипажи Су-24 были подняты по тревоге и выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники условного противника»,- сказал Астафьев, уточнив, что бомбометание было произведено с высот до 1 тыс. метров. ...
Прочитана: 209 раз
|Культура
|01.11.2017 11:26 (Обновлено: 01.11.2017 11:51)
Результаты конкурса на лучшую скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, который стартовал сегодня в Волгоградской области, будут объявлены 19 декабря 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в конкурсе участвуют профессиональные авторы, удостоенные званий народного художника Российской Федерации, заслуженного художника Российской Федерации, почетного академика Российской академии художеств. Проекты будут оцениваться по ряду критериев, в числе которых - образная и эстетическая выразительность скульптурной композиции, оригинальность авторского замысла. Проект призван увековечить подвиг строителей-созидателей, возродивших из руин Сталинград-Волгоград, а также способствовать патриотическому воспитанию граждан, сохранению исторической памяти о героическом прошлом родного края. Напомним, идея этого культурно-патриотического проекта...
Прочитана: 630 раз
|Общество
|01.11.2017 10:53
Компания «Респект», где страховали свои договоры волгоградцы, купившие строящиеся квартиры в ЖК «Парк «Европейский», не намерена нести страховую ответственность за неисполнение обязательств застройщика – ООО «Орион». Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора по Волгоградской области, СК «Респект» обратилась в арбитражный суд с иском о признании генеральных договоров страхования гражданской ответственности недействительными. В случае удовлетворения исковых требований у страховой компании не будет обязанности по выплате страховых возмещений участникам строительства при наступлении страхового случая, предупредили в ведомстве. Поэтому в инспекции госстройнадзора предлагают участникам долевого строительства обратиться в арбитражный суд Рязанской области с заявлениями о вступлении в рассматриваемое дело в качестве...
Прочитана: 2498 раз
|Расследования
|01.11.2017 09:43
В Волгограде вступил в силу обвинительный приговор в отношении двух безработных горожан, которые приобрели кокаин у жителя Сербии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной прокуратуры, 27-летний Григорий Григорян и 29-летний Артем Фиченко отправлены на три года в колонию общего режима. Таково было решение суда первой инстанции, которое показалось осужденным слишком суровым. Однако в апелляционной инстанции им не удалось смягчить наказание. Напомним, в апреле 2016 года Григорян и Фисенко пытались приобрести у гражданина Сербии, проживающего в Москве, 9 граммов кокаина за 90 тысяч рублей. При получении оплаты на банковскую карту поставщик отправил наркотик рейсовым автобусом в тайнике, оборудованном в...
Прочитана: 1030 раз
|Культура
|01.11.2017 09:40
Сегодня, в день открытия музыкального сезона в волгоградской областной филармонии, коллективу представлен новый руководитель. Это Станислав Малых, возглавлявший МУК «Волгоградский музыкальный театр», сообщает ИА «Высота 102». Как уже сообщало информагентство, накануне пост покинула Светлана Матова в связи с переходом на другую работу. Станислав Малых закончил Нижегородсксую консерваторию имени Глинки. В Волгограде преподавал вокал в институте имени Серебрякова и работал на дирижерской кафедре. Работал в должности директора и художественного руководителя эстрадно-театрального агентства...
Прочитана: 3405 раз
|Телеком
|01.11.2017 09:37
В Юго-Западном банке Сбербанка России состоялась рабочая встреча руководства банка и «Ростелекома». Стороны обсудили вопросы будущего взаимодействия, возможности развития совместных проектов, а также цифровизацию каналов клиентского обслуживания, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Это первая встреча в таком формате. Нужно понять какие возможности у нас есть для дальнейшего совместного развития. Мы очень похожи по масштабам присутствия на рынке и направлениям развития бизнеса. Обе организации обладают развитыми инфраструктурами обслуживания клиентов», – отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Евгений Титов. По словам вице-президента-директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Дениса Лысова благодаря собственной трансформации компания активно осваивает новые рынки....
Прочитана: 385 раз
|Общество
|01.11.2017 09:35
В Еланском, Среднеахтубинском, Камышинском, Городищенском и Старополтавском районах, получившим основной удар стихии, волгоградские энергетики полностью восстановили электроснабжение. Сильный ветер с порывами до 27 м/с, произошедший накануне, привел к массовым отключениям в сети. Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ПАО «МРСК Юга», в регионе был введен особый режим работы. В работе было задействовано 27 аварийно-восстановительных 27 бригад в составе 87 человек и 29 единиц спецтехники. В настоящее время работы по отдельным заявкам продолжаются. Действует круглосуточный телефон «горячей линии» 8-800-100-70-60.
Прочитана: 491 раз
|Экология
|01.11.2017 09:27
Больше всего жалоб на деятельность предприятий автосервиса и автомоек поступило за последнее время в адрес экологического совета при Волгоградской областной думе от жителей частного сектора города Волгограда. Об этом заявила на очередном заседании совета – сообщает ИА «Высота 102» - вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета, региональный координатор федерального партийного проекта «Экология России» Ирина Соловьева. Самые частые из них – расположение такого бизнеса в жилых домах, находящихся в защитно-охранной зоне. Так что же делается в этом направлении районными и городскими властями, чтобы обеспечить конституционное право волгоградцев на благоприятную окружающую среду? Этот вопрос она адресовала руководителю департамента...
Прочитана: 1261 раз
|Аналитика
|31.10.2017 21:24
Смотрите сегодня в программе: неблагоприятные погодные условия сказались на электроснабжении жителей Волгоградской области. Крыша улетела: шквалистый ветер бушует в Волгограде. Ответят за холодные батареи: 10 управляющих организаций Волгограда уличили в плохой подготовке к отопительному сезону. Серийный грабитель павильонов быстрых займов добывал на пропитание: каждый раз идя на дело, он брал новый нож. Березовая роща в Кировском районе Волгограда может стать частью парковой зоны: застройщик обещает деревьям новую жизнь. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и...
Прочитана: 20694 раз
|Экономика
|31.10.2017 18:58
С началом отопительного сезона в областном центре не прекращается работа по обновлению теплового хозяйства города в рамках инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения». Сегодня в Волгограде строится три новых блочно-модульных и продолжается реконструкция семи котельных. При этом все потребители в зоне теплоснабжения этих котельных получают тепло и горячую воду в полном объеме. В рамках инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения» сегодня ведут строительство 3 газовых блочно-модульных котельных, в том числе в поселке Южный и микрорайоне Заря Красноармейского района, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Потребителей поселка Южный, включая семь жилых домов и казачий корпус, долгие годы обслуживала устаревшая мазутная...
Прочитана: 2825 раз
|Общество
|31.10.2017 18:50
ОАО «Российские железные дороги» добровольно выполнило требование Волгоградской транспортной прокуратуры об обустройстве безопасного пешеходного перехода на станции Чернышки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, с иском в суд надзорный орган обращался на основании обращения депутата Государственной думы Татьяны Цыбизовой. Однако после поступлении материалов в Ворошиловский районный суд в «РЖД» устранили все нарекания. Так, прокуратурой было установлено, что на подходах к пешеходному переходу через железнодорожные пути на станции Чернышки отсутствовали лестницы, направляющие ограждения, препятствующие переходу людей через рельсы в неустановленных местах, а также пандусы для лиц с ограниченными способностями. По итогам проверки надзорного органа все нарушения в настоящее...
Прочитана: 1924 раз
|Общество
|31.10.2017 18:42
Со странным предупреждением выступила сегодня пресс-служба компании «Стройтрансгаз», которая строит в Волгограде стадион к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-релиз компании, в «Стройтрансгазе» временно не рекомендуют парковку автотранспорта около стадиона, так как в период с 1 по 30 ноября будут продолжены работы по нанесению лакокрасочных покрытий на металлоконструкции строящегося стадиона. В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов и их оседание за периметром строительной площадки, уточняется в сообщении. Между тем, те самые метеусловия на завтрашний и последующие дни будут явно неподходящими для проведения лакокрасочных работ: по прогнозу синоптиков, сильный ветер не уйдет из региона до...
Прочитана: 2529 раз
1 ноября 12:31
1 ноября 12:22
1 ноября 12:03
1 ноября 11:26
1 ноября 09:40
1 ноября 09:35
1 ноября 09:27
31 октября 21:24
31 октября 18:58
31 октября 18:50
31 октября 18:09
Общество
1 ноября 12:03
1 ноября 09:35
31 октября 18:51
31 октября 18:50
31 октября 16:08
31 октября 09:45
31 октября 08:19
30 октября 19:51
30 октября 17:49
30 октября 15:19
30 октября 13:24
29 октября 12:01
28 октября 09:00
28 октября 06:07
27 октября 17:09
27 октября 15:44
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 31 Октября, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 7..9 С, давление 736..738 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 11 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
31 Октября, Вт
|1 $
|57.8716 руб.
|1 €
|67.2179 руб.
|1 GBP
|76.1822 руб.
|1 CHF
|57.9992 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 34748
Просмотров: 17493
Просмотров: 15266
Просмотров: 13037
Волжский горсуд второй раз отказался смягчить наказание сыну топ-менеджера «Газпрома» за гибель студента24
Просмотров: 8392
Просмотров: 7394
Рекомендуемые к прочтению новости
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)46
Рекомендации: +38 / 21-
Рекомендации: +35 / 7-
Рекомендации: +32 / 10-
Рекомендации: +29 / 5-
Рекомендации: +24 / 1-
Рекомендации: +24 / 16-
Рекомендации: +22 / 3-
Рекомендации: +20 / 13-
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве двух пропавших девушек из Волжского Волгоградской области11
Рекомендации: +20 / 5-
Рекомендации: +17 / 2-