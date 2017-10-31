







Победителем Национальной фармацевтической премии «Зеленый крест» в номинации «Социальный проект года» получил проект Apteka.ru компании «Катрен». Apteka.ru – это самый масштабный на российском рынке сервис бронирования лекарств. Ежедневно жители России совершают более 15 тыс. заказов с его помощью, каждый месяц на сайт заходят более 3,6 млн уникальных пользователей, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт издания «Фармацевтический вестник». Сервис позволяет выбрать необходимый товар от надежных производителей России и стран Европы из 19,4 тыс. позиций.

Какие преимущества потребителям дает заказ медикаментов через сервис Apteka.ru поделился с читателями корреспондент ИА «Высота 102».

Скажем сразу – оформлять заказ можно в круглосуточном режиме. Для начала работы на сайте необходимо зарегистрироваться – сложностей это обычно не вызывает. Поисковая строка представляет возможность найти нужные медикаменты по их названиям, наименованию производителя, а также активным веществам, симптомам болезни и даже штрих-коду.

В результате на страницу сайта для ознакомления выводится лекарства разных производителей, соответственно с разными ценами. Это удобно – можно подобрать наиболее подходящий по цене вариант. Как отмечают пользователи, цены на многие лекарства и товары для красоты и здоровья на сайте Apteka.ru ниже, чем в среднем в аптеках. Это объясняется тем, что товары, заказанные на Apteka.ru, поступают в аптеку напрямую с собственного склада. Особенно заметна разница на примере дорогостоящих лекарств. Кстати, сэкономить с Apteka.ru можно, если следить на сайте за акциями, а также участвовать в бонусной программе, зарабатывая баллы — «витаминки».

Подробная инструкция к применению, описание препарата и имеющиеся аналоги – есть в карточке товара. Кстати, важно обратить внимание на указание рецептурный товар или нет.

Команда сайта работает под девизом ««Закажи в интернете, забери в аптеке». И в качестве пункта доставки можно выбрать ближайшую к вам аптеку из списка, который есть на сайте. Доставка осуществляется на следующий день, в некоторых случаях – через день-два. При заказе в пятницу или в выходные – доставка в начале следующей недели. О готовности заказа приходит смс, а при поступлении в аптеку вам должен позвонить фармацевт.

Кстати, в интернет-аптеке можно получить подробную консультацию о товарах, представленных на сайте. А в блоке «Часто задаваемые вопросы» – прочитать подробное решение той или иной проблемы, которая возникла у пользователя.

Наиболее любознательных наверняка привлечет блок «Читать». Здесь множество полезных материалов о правильном питании, сохранении красоты, поддержании здоровья. Есть специальный раздел для молодых мам, где они могут приобрести знания об уходе за грудными детьми. Авторы публикаций – специалисты с соответствующим образованием и, что ценно, с практическим опытом работы.

Позаботились создатели сайта и о пользователях смартфонов и других портативных гаджетов. Для них создана мобильная версия.

В целом, можно сказать, опыт «общения» с сайтом заказа лекарств Apteka.ru оказался удачным. Теперь, прежде чем идти в аптеку, чтобы купить ежемесячный набор лекарств для мамы, обязательно загляну в популярную интернет-аптеку.





Иллюстрация - скриншот с сайта Apteka.ru/