В Волгограде задержан подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на павильоны выдачи займов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался неработающий 41-летний мужчина, не имеющий регистрации и постоянного места жительства на территории региона. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что разбойные нападения осуществлял с целью добыть себе деньги на пропитание.

В ГУВД напомнили, что в период с мая по август 2017 года сотрудники пяти различных павильонов выдачи кредитных займов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах г. Волгограда подверглись разбойному нападению неизвестного. Во всех случаях мужчина, угрожая ножом, требовал денежные средства, получив которые, скрывался. Всего им было похищено около 90 тысяч рублей. Приметы злоумышленника и способ совершения преступлений во всех случаях совпадали: каждый раз лицо нападавшего скрывали солнцезащитные очки. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.



