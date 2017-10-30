В Волгограде адвокат за 720 тысяч рублей пообещал закрыть дело

В Волгограде адвокат и его приятель подозреваются в крупном мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, в начале сентября 2017 года к адвокату через его приятеля обратился житель Волжского, в отношении которого следственными органами проводилась процессуальная проверка. Мужчина рассказал защитнику, что опасается быть привлеченным к уголовной ответственности и поэтому нуждается в квалифицированной юридической помощи.

Подозреваемые решили воспользоваться сложившейся ситуацией и озвучили «стоимость» постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – полмиллиона рублей якобы необходимо передать руководителю следственного отдела, в чьей компетенции находится принятие подобных решений, еще 20 тысяч «проверенному» человеку, который выступит информатором о ходе процессуальной проверки, и для надёжности еще 200 тысяч рублей, которые будут переданы сотруднику аппарата ведомства, наделенного организационно-распорядительными полномочиями. Подзащитный согласился на условия адвоката и его приятеля, передав им в общей сложности 620 тысяч рублей, после чего преступная деятельность мошенников была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

В действительности, как установили следователи, предпринимать каких-либо мер по выполнению своих обещаний подозреваемые даже не намеревались, а полученными денежными средствами планировали распорядится по собственному усмотрению.

В ходе расследования был установлен еще один эпизод преступной деятельности «помощника» адвоката. Выяснилось, что в 2014 году он мошенническим путем получил от одного из предпринимателей 700 тысяч рублей, пообещав ему помощь в оформлении права собственности на земельный участок.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя в отношении адвоката судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его сообщник заключен под стражу. Оба фигуранта уголовного дела уже дали признательные показания.



