|Спорт
|31.10.2017 12:14(Обновлено: 31.10.2017 16:29)
«Сады Придонья» поддержали Открытый чемпионат по боевому самбо
Чемпионат Волгоградской области среди детей и взрослых по боевому самбо прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе в Городищенском районе. Соревнования были посвящены памяти командира отделения оперативной роты ОМОН Дмитрия Сивого. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, компания «Сады Придонья» оказала финансовую поддержку в организации чемпионата, а также предоставила сочные подарки для самых маленьких победителей. В чемпионате также принял участие оператор второй категории технологического оборудования компании «Сады Придонья» Дмитрий Гаушкин, занявший в своей возрастной категории третье место.
«Я хорошо оцениваю свой результат, – говорит Дмитрий. – Конечно, были ошибки, но я собираюсь над ними работать, чтобы исключить в дальнейшем. Всего у меня было три схватки, две из которых я выиграл по баллам, а в третьей уступил техническим нокаутом».
Гаушкин занимается этим видом спорта всего лишь год, но на сегодняшний день уже обладает титулами чемпиона области по спортивному самбо, призёра Южного-федерального округа по спортивному Mix fight и другими.
Около трехсот спортсменов боролись за место на пьедестале, а самые маленькие победители получили подарки от «Садов Придонья». Компания регулярно поддерживает различные спортивные соревнования, ведь благодаря им подрастающее поколение растет здоровым и целеустремленным, так как именно спорт формирует характер и лидерские качества.
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Экономика
|31.10.2017 16:52
Сегодня администрация Волгоградской области внесла в региональный парламент проект бюджета на 2018 год. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе заксобрания. Дата ближайшего заседания комитета по бюджету и налогам пока не назначена, но уже известно, что о казне региона депутаты предметно поговорят в грядущий четверг, 2 ноября. На этот день назначено очередное заседание облдумы, в рамках которого состоится парламентсий час на тему «Основные направления бюджетной и налоговой политики Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На минувшей неделе, напомним, прошли публичные слушания по проекту бюджета области на будущий год. Ожидается, что доходы и...
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|Экономика
|31.10.2017 16:39
Противопожарная тренировка оперативного персонала в период работы комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду прошла накануне на Волжской ТЭЦ. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ходе ликвидации условной аварии в энергосистеме были задействованы действующие добровольные пожарные и нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников теплоэлектростанции, пожарные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области и МКУ «Служба спасения Волгограда». Главной задачей участников тренировки стала отработка четких действий по локализации и ликвидации возгорания на станции с обеспечением надежных и наиболее экономичных схем и режимов работы оборудования. При подведении...
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|Общество
|31.10.2017 16:08
Администрация Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области требует от застройщика дома для переселенцев из аварийного жилья устранить недостатки, допущенные при возведении дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградской области, ответчиком по иску выступило ООО «Курортстрой». Контракт на строительство дома с компанией «Курортстрой» был заключен еще в начале 2015 года. По его условиям фирма должна была построить 2-этажный дом на 15 квартир в селе Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Дубоовражсного сельского поселения с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в...
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|Экономика
|31.10.2017 15:57
В Волгограде новый Lifan Myway покажет официальный дилер Lifan –«Волга-Раст» (ВР-Сакура). На мероприятии гости смогут одними из первых увидеть семиместный кроссовер Lifan Myway и оценить новое творение китайского автопроизводителя, сообщили ИА «Высота 102» в компании. «Lifan Myway - лучший выбор среди кроссоверов, но с возможностями и вместительностью минивена, с богатой комплектацией», – отмечают организаторы презентации. 11 ноября поклонников Lifan ждёт масса развлечений: выступление шоу-балета «D'Arts», розыгрыш трех сертификатов* на бесплатное проживание в отеле (страна на выбор: арабские Эмираты, Китай, Греция) от компании «МАРС-тревел», тест-драйвы на моделях Lifan. Специальный гость мероприятия – настоящий пират. Сыгравший ...
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|Происшествия
|31.10.2017 14:37
Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Волгоградской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных в сетях 6-10 кВ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на министерство энергетики РФ, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 22 населенных пунктах (около 9 700 человек). Мощность отключенных потребителей – 4,45 МВт. Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 38 человек и 13 единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра...
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|Общество
|31.10.2017 13:50
Десять управляющих компаний Волгограда неудовлетворительно подготовили многоквартирные дома к пуску тепла, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной Госжилнадзор. В отношении нарушителей лицензионных требований возбуждены административные дела. Так, признана неудовлетворительной подготовка домов к отопительному периоду следующими лицензиатами: ООО «ЖЭК», ООО «ЖКХ Городищенское», ООО «Родничок», ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области», ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», ООО «Аварийно-ремонтная служба», ООО «ГУК», ООО «ЦКО-1», ООО «МДМ-КомСервис», ООО «ВЭК». Среди недочетов в работе – отсутствие паспортов готовности, отставание от графика промывки и опрессовки систем отопления МКД, ненадлежащее состояние конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов. При этом замечания управляющими компаниями не устранялись,...
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|Спорт
|31.10.2017 13:50
Стабилизация газона методом прошивки полимерным волокном началась на футбольном поле стадиона «Волгоград Арена», строительство которого вышло на завершающий этап. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на генподрядчика – компанию « Стройтрансгаз», 8 тысяч квадратных метров нового поля прошивают полимерными нитями с помощью гусеничных машин. Через каждые 2 сантиметра почва прокалывается на глубину около 20 см, нити внедряются с помощью специальных игл. На прошивку уйдет около 48 000 км искусственного волокна. ...
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|Экономика
|31.10.2017 13:11
Муниципальное казённое предприятие «Волжские межрайонные электросети» готово к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов. К такому выводу пришла комиссия, состоящая из сотрудников администрации города, Ростехнадзора и ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, акт готовности предприятия подписан комиссией без замечаний. Тщательно изучив техническое состояние энергообъектов, своевременность выполнения ремонтных работ и реализации инвестиционных программ, организацию эксплуатации сетей, уровень подготовки персонала, его оснащенность снаряжением и средствами защиты, готовность к работе в условиях низких температур оперативно-выездных бригад, наличие аварийного запаса оборудования и материалов, проверяющие подтвердили, что все работы проведены качественно и в срок. «Осенне-зимний период - это период...
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|Общество
|31.10.2017 13:01
Как помочь детям вырасти здоровыми и счастливыми? Как научить правильно относиться к еде как основному источнику энергии для жизнедеятельности и хорошего настроения? Почему некоторые дети вообще не приучены есть супы и борщи, а плотно сидят на пиццах, картофельных чипсах, сухариках из пакетика вместо хлеба? Ответы на эти вопросы искали активисты межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», которые провели мониторинг качества питания в школах и детских садах Краснооктябрьского района Волгограда. Съемочная группа ИА «Высота 102» присоединилась к проверяющим. Подробности – в материале информагентства.
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|Происшествия
|31.10.2017 12:41
Сегодня и завтра в Волгограде и области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону. Порывы шквалистого ветра могут достигать 22-27м/с, возможны дожди. Ветер уже стал виновником неприятности в виде куска листового железа, который прилетел на автомобиль, припаркованный на улице Огарева в Ворошиловском районе. Инцидент произошел напротив областного комитета образования. Скорее всего, часть крыши ветер сорвал с одного из близлежащих домов или гаражей. Пострадавших нет.
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|Расследования
|31.10.2017 12:40
Полицейские установили личность и нашли водителя, который 26 октября, управляя автомобилем «Лада Приора» в Кировском районе Волгограда совершил наезд на 4-летнего ребенка - он вместе с мамой собирался перейти дорогу в неустановленном месте. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сразу после дорожно - транспортного происшествия, не дожидаясь прибытия наряда ДПС, водитель отвез пострадавших в травмпункт Кировского района. Доставив мать и ребенка в медучреждение, мужчина уехал в неизвестном направлении - все его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. У ребенка врачи диагностировали травму головы и перелом правой голени. Сейчас 46-летний волгоградец привлечен к административной...
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|Здравоохранение
|31.10.2017 12:19
Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин на открывшемся в Москве конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» выступил с докладом о привлечении и закрепления медицинских кадров на селе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, он отметил, что волгоградский регион стал первым в стране, где внедрена практика целевой подготовки специалистов не только с высшим, но и со средним медицинским образованием за счет средств областного бюджета. С 2016 года медицинскими организациями заключены договоры о целевой подготовке 100 специалистов среднего звена. Сегодня из обучающихся для работы в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь сельскому...
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|Телеком
|31.10.2017 12:16
Впервые на Юге России «Ростелеком» организовал интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи (ВКС) для студентов Волгоградского и Северо-Осетинского государственных университетов. Оба соперника – опытные бойцы и признанные лидеры среди студенческих команд своего региона. Тема игры – современные телекоммуникации. Организаторы ставили целью не только наладить общение команд двух ведущих вузов Юга России, но и показать молодому поколению возможности современных телекоммуникационных технологий, заинтересовать в углубленном изучении принципов их разработки и функционирования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, команды знатоков в режиме реального времени имели возможность познакомиться друг с другом и блеснуть эрудицией с помощью услуги «Видеоконференции». По словам...
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|Расследования
|31.10.2017 11:54
В Волгограде адвокат и его приятель подозреваются в крупном мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, в начале сентября 2017 года к адвокату через его приятеля обратился житель Волжского, в отношении которого следственными органами проводилась процессуальная проверка. Мужчина рассказал защитнику, что опасается быть привлеченным к уголовной ответственности и поэтому нуждается в квалифицированной юридической помощи. Подозреваемые решили воспользоваться сложившейся ситуацией и озвучили «стоимость» постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – полмиллиона рублей якобы необходимо передать руководителю следственного отдела, в чьей компетенции находится принятие подобных решений, еще 20 тысяч «проверенному» человеку, который выступит...
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|Происшествия
|31.10.2017 11:51 (Обновлено: 31.10.2017 12:00)
В Волгограде задержан подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на павильоны выдачи займов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался неработающий 41-летний мужчина, не имеющий регистрации и постоянного места жительства на территории региона. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что разбойные нападения осуществлял с целью добыть себе деньги на пропитание. В ГУВД напомнили, что в период с мая по август 2017 года сотрудники пяти различных павильонов выдачи кредитных займов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах г. Волгограда подверглись разбойному нападению неизвестного. Во всех случаях мужчина, угрожая ножом, требовал денежные средства, получив...
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