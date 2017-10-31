«Сады Придонья» поддержали Открытый чемпионат по боевому самбо









Чемпионат Волгоградской области среди детей и взрослых по боевому самбо прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе в Городищенском районе. Соревнования были посвящены памяти командира отделения оперативной роты ОМОН Дмитрия Сивого. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, компания «Сады Придонья» оказала финансовую поддержку в организации чемпионата, а также предоставила сочные подарки для самых маленьких победителей. В чемпионате также принял участие оператор второй категории технологического оборудования компании «Сады Придонья» Дмитрий Гаушкин, занявший в своей возрастной категории третье место.

«Я хорошо оцениваю свой результат, – говорит Дмитрий. – Конечно, были ошибки, но я собираюсь над ними работать, чтобы исключить в дальнейшем. Всего у меня было три схватки, две из которых я выиграл по баллам, а в третьей уступил техническим нокаутом».

Гаушкин занимается этим видом спорта всего лишь год, но на сегодняшний день уже обладает титулами чемпиона области по спортивному самбо, призёра Южного-федерального округа по спортивному Mix fight и другими.

Около трехсот спортсменов боролись за место на пьедестале, а самые маленькие победители получили подарки от «Садов Придонья». Компания регулярно поддерживает различные спортивные соревнования, ведь благодаря им подрастающее поколение растет здоровым и целеустремленным, так как именно спорт формирует характер и лидерские качества.



