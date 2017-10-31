«Ростелеком» делает ставку на умных

Впервые на Юге России «Ростелеком» организовал интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи (ВКС) для студентов Волгоградского и Северо-Осетинского государственных университетов. Оба соперника – опытные бойцы и признанные лидеры среди студенческих команд своего региона. Тема игры – современные телекоммуникации. Организаторы ставили целью не только наладить общение команд двух ведущих вузов Юга России, но и показать молодому поколению возможности современных телекоммуникационных технологий, заинтересовать в углубленном изучении принципов их разработки и функционирования.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, команды знатоков в режиме реального времени имели возможность познакомиться друг с другом и блеснуть эрудицией с помощью услуги «Видеоконференции».

По словам капитана волгоградской команды Максима Кривохижина, ребята остались очень довольны игрой. «Экономия времени и средств – можно, не выезжая из своего города, играть с командами из любого уголка страны! Полное ощущение присутствия благодаря четкой картинке и отличному качеству звука».

Как отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец, создание интеллектуальной среды, поддержка творческих и учебных студенческих проектов – одно из приоритетных направлений компании.

«Мы нацелены в будущее, а будущее – это сегодняшнее молодое поколение. Мы видим свою задачу еще и в привлечении в компанию молодых перспективных специалистов, поэтому уверен, что такие мероприятия станут еще одним шагом в данном направлении», – отметил Сергей Пулинец.

В результате победителем первых межрегиональных студенческих игр «Что? Где? Когда?» с перевесом в один балл стала команда СОГУ. А Кубок «Ростелекома» получили обе команды.