О подготовке медицинских кадров для села в Волгоградской области рассказали в Москве

Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин на открывшемся в Москве конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» выступил с докладом о привлечении и закрепления медицинских кадров на селе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, он отметил, что волгоградский регион стал первым в стране, где внедрена практика целевой подготовки специалистов не только с высшим, но и со средним медицинским образованием за счет средств областного бюджета. С 2016 года медицинскими организациями заключены договоры о целевой подготовке 100 специалистов среднего звена. Сегодня из обучающихся для работы в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь сельскому населению, будут подготовлены 52 специалиста, специально для работы в службе скорой медицинской помощи — 22 специалиста. В регионе работает программа «Земский доктор», ее участниками стали 317 врачей. На село прибыли молодые специалисты по 36 наиболее востребованным специальностям. В 2017 году комитетом здравоохранения Волгоградской области планируется привлечь ещё 75 земских докторов.

В конгрессе принимают участие делегация из 25 человек, включая представителей медицинской общественности, практикующих врачей, фельдшеров ФАПов, специалистов скорой помощи и лабораторной диагностики. Участников мероприятия приветствовали заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.



