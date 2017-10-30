Городской округ город-герой Волгоград может потратить в будущем году на содержание органов местного самоуправления 1 миллиард 101 миллион 666 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в котором установлены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, депутатов, а также выборных должностных лиц. Второе место по расходам на эти цели занимает Волжский – 358 миллионов 19 тысяч рублей. Под расходами подразумеваются не только зарплата служащих, но и траты на транспортные услуги, услуги связи, коммунальные платежи и т.д. Согласно документу, определен потолок и в оплате труда депутатов представительных органов – не более 7% от расходов, которые предусмотрены для содержания органов местного самоуправления. Также установлены нормативы и в расходах на оплату труда глав, назначаемых по контракту. Так, сити-менеджеры территорий с численностью менее 20 тысяч человек не могут получать более 1 миллиона 50 тысяч рублей в год. А «контрактники» в больших городах – не более 1,5 миллиона рублей.

Интересно, что нормативы, в частности, для Волгограда остались такими же, как и были в последние годы. При этом до последнего времени администрацию Волгограда критиковали за перерасход средств на содержание органов местного самоуправления. Эту тенденцию удалось побороть лишь в прошлом году.



