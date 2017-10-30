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Телеком
 31.10.2017 10:40

«МегаФон»: качество связи обеспечиваем тонкой настройкой


В Волгоградской области со связью и с ее качеством все хорошо – так утверждает портал Качество связи.рф. Однако довольно часто люди жалуются на своих мобильных операторов. Как правило, такие разговоры  от непонимания того, как устроена и работает сотовая связь. Технические специалисты компании «МегаФон» дали пояснения для читателей ИА «Высота 102» о том, как оператор добивается качественной связи и что на нее влияет.
Широко распространено заблуждение о том, что качество связи определяет только количество базовых станций оператора. Зависимость, безусловно, есть. Но число станций – лишь одно из значений. У волгоградского «МегаФона», например, цифра приближается к полутора тысячам.
Для абонентов понятие «качественная связь» все же индивидуально и субъективно, и зависит от множества факторов. В том числе от модели смартфона, скорости передвижения по городу, погодных условий и многого другого. Поэтому несколько клиентов одного и того же оператора в одной и той же географической точке могут совершенно по-разному оценивать качество связи. И каждый будет по-своему прав.
«Мы непрерывно инвестировали в волгоградскую сеть на протяжении 15 лет, с момента выхода на рынок. Раньше это было  преимущественно горизонтальное развитие, чтобы наши услуги были доступны на большей территории региона. Чуть позже – в новые стандарты, 3G и LTE, что позволило нам обеспечить совсем другие скорости передачи данных. Сегодня, когда связью и интернетом обеспечено 98% населения области, мы уделяем максимум внимания более тонкой настройке сети, с фокусом на районы с растущим потреблением, плотной и новой застройкой, чтобы наши абоненты получали хороший «голос» и быстрый интернет», – отметил директор Волгоградского «МегаФона» Кирилл Давыдов.
Для этого в сентябре и октябре технические специалисты «МегаФона» провели модернизацию действующего оборудования в нескольких районах Волгограда и области. В результате увеличена емкость и пропускная способность сети, а также скорость мобильного интернета 3G. Более высокое качество «голоса» и скорость интернета оценят волгоградцы в жилых комплексах «Волжский Ветер» и «Голицыно» в Ворошиловском районе, у металлургического предприятия «Нефтегазстроймаш» в Советском районе, в радиусе станции скоростного трамвая на «Комсомольской» в Центре. Улучшения коснулись и область: в границах улицы Пушкина в Волжском, у межрайбазы в Михайловке, в селе Ленинское Николаевского района, на юге рабочего поселка Новониколаевский Новониколаевского района и в селе Верхний Балыклей Быковского района.  

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Общество 31.10.2017 11:09

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Общество 31.10.2017 10:17

В Кировском районе Волгограда застройщик обещает березовой роще новую жизнь Сохранить березовую рощу в Кировском районе от застройки уже не первый год требуют жители Волгограда. Очередной виток скандала вокруг зеленой зоны возник совсем недавно, когда депутаты Волгоградской гордумы решили изменить назначение данного земельного участка. «Зону застройки объектами общественно-делового назначения» предлагается назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами» и выделить часть земли под рекреационную территорию. Что это за зона? Где она будет? И не получится ли так, что березы вырубят под чистую, землю закатают в асфальт, а для вида посадят с десяток хилых кустарников? Для того, чтобы разобраться в ситуации, выслушать все заинтересованные стороны по инициативе депутатов в...
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Общество 31.10.2017 09:45

В Волгоградской области прокуратурой приняты меры по пресечению продажи через интернет устройств, позволяющих скрывать государственные регистрационные знаки. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, данные устройства продавались для избежания административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей интернета. Вместе с тем использование подобных устройств запрещено действующим законодательством и влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) в виде...
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Расследования 31.10.2017 08:54

Двое жителей Волгограда в гараже разливали «элитный» алкоголь Двое жителей Волгограда в гараже изготавливали суррогатный алкоголь. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими и сотрудниками регионального Управления ФСБ, задержаны 37-и и 42-летние жители Краснооктябрьского района. В гаражном боксе и  частном домовладении подозреваемые осуществляли изготовление суррогатных алкогольных напитков, выдавая их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства. Основными компонентами при изготовлении служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения. В ходе проведенных обысков изъяты оборудование, тара и фурнитура для  производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные...
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Газетный киоск 31.10.2017 08:43

"Независимая газета" от 30.10.2017 (в сокращении).  Во вторник, 31 октября, в Волгограде начнет работу международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Ожидается, что участие в его работе примут более 200 делегатов, представляющие девять государств. Как рассказали «НГ» в оргкомитете форума, Волгоград уже в четвертый раз становится его организатором: «Главная цель этой площадки общественной дипломатии – поиск эффективных решений современных проблем мировой политики, укрепление международного сотрудничества». Форум «Диалог на Волге» продлится два дня. В первый день его участники встретятся на двух дискуссионных площадках - «Международные отношения в эпоху нестабильности: угрозы и возможности»...
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Общество 31.10.2017 08:19

Однако соседние жилые здания, увы, по-прежнему остаются без тепла. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в домах на ул. Шумилова, Писемского, Воронкова, спустя две недели после начала отопительного сезона в их квартирах по-прежнему холодные батареи.  Напомним, 27 октября в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались жители Бекетовки в Кировском районе Волгограда, потребовавшие прекратить «издевательские эксперименты» над семьями с маленькими детьми и пенсионерами. Именно так они назвали отсутствие отопления в их квартирах. Между тем, отсутствие отопления в доме №27 по ул. Воронкова обернулось обострением тяжелого заболевания одного из жильцов – инвалида первой группы, прикованного к постели. Сегодня родные больного позвонили и...
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Аналитика 30.10.2017 20:06

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Общество 30.10.2017 19:51

Сегодня в Волжском состоялись публичные слушания по вопросу строительства  цеха по производству карбамата. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», большинство участников слушаний высказались за расширение химического производства завода «Волжский оргсинтез». "За" высказались 523 человека, против - 91, 7 воздержались. Те, кто поддержал проект предприятия, в качестве обязательных условий назвали необходимость снижения вредных выбросов завода и улучшение экологической ситуации.  Напомним, заявку на проведение слушаний подавало предприятие. В городе перед этим состоялись  митинг и пикеты, организованные волжскими коммунистами, в знак протеста против планов завода, где, кстати, уже производят пресловутый карбамат. По утверждению коммунистов, в ходе этих акций были собраны несколько тысяч подписей...
Прочитана: 2850 раз
Общество 30.10.2017 17:49

Завтра, 31 октября, начинает работу новый муниципальный вспомогательный маршрут №9 «Поселок Аэропорт – Школа №33». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, это направление охватит пять социальных объектов. На пути следования рядом с остановками впервые расположены четыре образовательных и одно медицинское учреждение. Для удобства школьников, проживающих в поселках Аэропорт и Гумрак, график движения автобусов синхронизирован с расписанием начала и окончания занятий в школах №102 и №33, гимназии №11 и лицее №8. Так, из Аэропорта первый автобус отправляется в 6.54 и прибывает к школьным остановкам в 7.30 – 7.41. График движения по новому направлению для удобства школьников составлен с учетом...
Прочитана: 2259 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 30.10.2017 17:40

В Волгограде на берегу Волги в Красноармейском районе найдена медаль защитницы Сталинграда Камышинский городской совет ветеранов  просит откликнуться родственников или знакомых  участницы Сталинградской битвы Марии Ивановны Кривошеиной. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина, в Красноармейском районе Волгограда на берегу Волги была обнаружена медаль «За боевые заслуги», по номеру которой удалось установить, что принадлежит она камышанке Кривошеиной Марии Ивановне. Медаль вручалась в 1943 году. Как выяснили в совете ветеранов, Мария Ивановна родилась в 1919 году и проживала  в  Камышине по адресу улица Народная, дом 10. 
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