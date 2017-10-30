«МегаФон»: качество связи обеспечиваем тонкой настройкой





В Волгоградской области со связью и с ее качеством все хорошо – так утверждает портал Качество связи.рф. Однако довольно часто люди жалуются на своих мобильных операторов. Как правило, такие разговоры от непонимания того, как устроена и работает сотовая связь. Технические специалисты компании «МегаФон» дали пояснения для читателей ИА «Высота 102» о том, как оператор добивается качественной связи и что на нее влияет.

Широко распространено заблуждение о том, что качество связи определяет только количество базовых станций оператора. Зависимость, безусловно, есть. Но число станций – лишь одно из значений. У волгоградского «МегаФона», например, цифра приближается к полутора тысячам.

Для абонентов понятие «качественная связь» все же индивидуально и субъективно, и зависит от множества факторов. В том числе от модели смартфона, скорости передвижения по городу, погодных условий и многого другого. Поэтому несколько клиентов одного и того же оператора в одной и той же географической точке могут совершенно по-разному оценивать качество связи. И каждый будет по-своему прав.

«Мы непрерывно инвестировали в волгоградскую сеть на протяжении 15 лет, с момента выхода на рынок. Раньше это было преимущественно горизонтальное развитие, чтобы наши услуги были доступны на большей территории региона. Чуть позже – в новые стандарты, 3G и LTE, что позволило нам обеспечить совсем другие скорости передачи данных. Сегодня, когда связью и интернетом обеспечено 98% населения области, мы уделяем максимум внимания более тонкой настройке сети, с фокусом на районы с растущим потреблением, плотной и новой застройкой, чтобы наши абоненты получали хороший «голос» и быстрый интернет», – отметил директор Волгоградского «МегаФона» Кирилл Давыдов.

Для этого в сентябре и октябре технические специалисты «МегаФона» провели модернизацию действующего оборудования в нескольких районах Волгограда и области. В результате увеличена емкость и пропускная способность сети, а также скорость мобильного интернета 3G. Более высокое качество «голоса» и скорость интернета оценят волгоградцы в жилых комплексах «Волжский Ветер» и «Голицыно» в Ворошиловском районе, у металлургического предприятия «Нефтегазстроймаш» в Советском районе, в радиусе станции скоростного трамвая на «Комсомольской» в Центре. Улучшения коснулись и область: в границах улицы Пушкина в Волжском, у межрайбазы в Михайловке, в селе Ленинское Николаевского района, на юге рабочего поселка Новониколаевский Новониколаевского района и в селе Верхний Балыклей Быковского района.



