В Волгоградской области прокуратурой приняты меры по пресечению продажи через интернет устройств, позволяющих скрывать государственные регистрационные знаки. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, данные устройства продавались для избежания административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей интернета.

Вместе с тем использование подобных устройств запрещено действующим законодательством и влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) в виде штрафа или лишения права управления транспортным средством. В связи с этим прокурор района обратился в Калачевский районный суд с заявлением о запрещении размещенной на сайтах информации. Решением суда требования надзорного органа удовлетворены. Данное решение суда является основанием для блокирования доступа на сайты органами Роскомнадзора.