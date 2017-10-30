|Расследования
|31.10.2017 08:54
Двое жителей Волгограда в гараже разливали «элитный» алкоголь
Двое жителей Волгограда в гараже изготавливали суррогатный алкоголь. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими и сотрудниками регионального Управления ФСБ, задержаны 37-и и 42-летние жители Краснооктябрьского района.
В гаражном боксе и частном домовладении подозреваемые осуществляли изготовление суррогатных алкогольных напитков, выдавая их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства. Основными компонентами при изготовлении служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения.
В ходе проведенных обысков изъяты оборудование, тара и фурнитура для производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах, деньги в сумме 100 000 рублей.
Образцы изъятой алкогольной продукции различных наименований с явными признаками подделки направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр Главного Управления. По данным следствия, правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 750 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ – «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Здравоохранение
|31.10.2017 12:19
Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин на открывшемся в Москве конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» выступил с докладом о привлечении и закрепления медицинских кадров на селе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, он отметил, что волгоградский регион стал первым в стране, где внедрена практика целевой подготовки специалистов не только с высшим, но и со средним медицинским образованием за счет средств областного бюджета. С 2016 года медицинскими организациями заключены договоры о целевой подготовке 100 специалистов среднего звена. Сегодня из обучающихся для работы в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь сельскому...
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|Телеком
|31.10.2017 12:16
Впервые на Юге России «Ростелеком» организовал интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи (ВКС) для студентов Волгоградского и Северо-Осетинского государственных университетов. Оба соперника – опытные бойцы и признанные лидеры среди студенческих команд своего региона. Тема игры – современные телекоммуникации. Организаторы ставили целью не только наладить общение команд двух ведущих вузов Юга России, но и показать молодому поколению возможности современных телекоммуникационных технологий, заинтересовать в углубленном изучении принципов их разработки и функционирования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, команды знатоков в режиме реального времени имели возможность познакомиться друг с другом и блеснуть эрудицией с помощью услуги «Видеоконференции». По словам...
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|Спорт
|31.10.2017 12:14
Чемпионат Волгоградской области среди детей и взрослых по боевому самбо прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе в Городищенском районе. Соревнования были посвящены памяти командира отделения оперативной роты ОМОН Дмитрия Сивого. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, компания «Сады Придонья» оказала финансовую поддержку в организации чемпионата, а также предоставила сочные подарки для самых маленьких победителей. В чемпионате также принял участие оператор второй категории технологического оборудования компании «Сады Придонья» Дмитрий Гаушкин, занявший в своей возрастной категории третье место. «Я хорошо оцениваю свой результат, – говорит Дмитрий. – Конечно, были ошибки, но я собираюсь над ними работать, чтобы исключить в...
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|Расследования
|31.10.2017 11:54
В Волгограде адвокат и его приятель подозреваются в крупном мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, в начале сентября 2017 года к адвокату через его приятеля обратился житель Волжского, в отношении которого следственными органами проводилась процессуальная проверка. Мужчина рассказал защитнику, что опасается быть привлеченным к уголовной ответственности и поэтому нуждается в квалифицированной юридической помощи. Подозреваемые решили воспользоваться сложившейся ситуацией и озвучили «стоимость» постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – полмиллиона рублей якобы необходимо передать руководителю следственного отдела, в чьей компетенции находится принятие подобных решений, еще 20 тысяч «проверенному» человеку, который выступит...
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|Происшествия
|31.10.2017 11:51 (Обновлено: 31.10.2017 12:00)
В Волгограде задержан подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на павильоны выдачи займов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался неработающий 41-летний мужчина, не имеющий регистрации и постоянного места жительства на территории региона. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что разбойные нападения осуществлял с целью добыть себе деньги на пропитание. В ГУВД напомнили, что в период с мая по август 2017 года сотрудники пяти различных павильонов выдачи кредитных займов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах г. Волгограда подверглись разбойному нападению неизвестного. Во всех случаях мужчина, угрожая ножом, требовал денежные средства, получив...
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|Общество
|31.10.2017 11:09
Городской округ город-герой Волгоград может потратить в будущем году на содержание органов местного самоуправления 1 миллиард 101 миллион 666 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в котором установлены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, депутатов, а также выборных должностных лиц. Второе место по расходам на эти цели занимает Волжский – 358 миллионов 19 тысяч рублей. Под расходами подразумеваются не только зарплата служащих, но и траты на транспортные услуги, услуги связи, коммунальные платежи и т.д. Согласно документу, определен потолок и в оплате труда депутатов представительных органов – не более 7% от расходов, которые...
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|Телеком
|31.10.2017 10:40
В Волгоградской области со связью и с ее качеством все хорошо – так утверждает портал Качество связи.рф. Однако довольно часто люди жалуются на своих мобильных операторов. Как правило, такие разговоры от непонимания того, как устроена и работает сотовая связь. Технические специалисты компании «МегаФон» дали пояснения для читателей ИА «Высота 102» о том, как оператор добивается качественной связи и что на нее влияет. Широко распространено заблуждение о том, что качество связи определяет только количество базовых станций оператора. Зависимость, безусловно, есть. Но число станций – лишь одно из значений. У волгоградского «МегаФона», например, цифра приближается к полутора тысячам. Для абонентов...
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|Общество
|31.10.2017 10:17
Сохранить березовую рощу в Кировском районе от застройки уже не первый год требуют жители Волгограда. Очередной виток скандала вокруг зеленой зоны возник совсем недавно, когда депутаты Волгоградской гордумы решили изменить назначение данного земельного участка. «Зону застройки объектами общественно-делового назначения» предлагается назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами» и выделить часть земли под рекреационную территорию. Что это за зона? Где она будет? И не получится ли так, что березы вырубят под чистую, землю закатают в асфальт, а для вида посадят с десяток хилых кустарников? Для того, чтобы разобраться в ситуации, выслушать все заинтересованные стороны по инициативе депутатов в...
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|Общество
|31.10.2017 09:45
В Волгоградской области прокуратурой приняты меры по пресечению продажи через интернет устройств, позволяющих скрывать государственные регистрационные знаки. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, данные устройства продавались для избежания административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей интернета. Вместе с тем использование подобных устройств запрещено действующим законодательством и влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) в виде...
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|Газетный киоск
|31.10.2017 08:43
"Независимая газета" от 30.10.2017 (в сокращении). Во вторник, 31 октября, в Волгограде начнет работу международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Ожидается, что участие в его работе примут более 200 делегатов, представляющие девять государств. Как рассказали «НГ» в оргкомитете форума, Волгоград уже в четвертый раз становится его организатором: «Главная цель этой площадки общественной дипломатии – поиск эффективных решений современных проблем мировой политики, укрепление международного сотрудничества». Форум «Диалог на Волге» продлится два дня. В первый день его участники встретятся на двух дискуссионных площадках - «Международные отношения в эпоху нестабильности: угрозы и возможности»...
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|Общество
|31.10.2017 08:19
Однако соседние жилые здания, увы, по-прежнему остаются без тепла. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в домах на ул. Шумилова, Писемского, Воронкова, спустя две недели после начала отопительного сезона в их квартирах по-прежнему холодные батареи. Напомним, 27 октября в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались жители Бекетовки в Кировском районе Волгограда, потребовавшие прекратить «издевательские эксперименты» над семьями с маленькими детьми и пенсионерами. Именно так они назвали отсутствие отопления в их квартирах. Между тем, отсутствие отопления в доме №27 по ул. Воронкова обернулось обострением тяжелого заболевания одного из жильцов – инвалида первой группы, прикованного к постели. Сегодня родные больного позвонили и...
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|Аналитика
|30.10.2017 20:06
Смотрите сегодня в программе: рецидивист, обвиняемый в убийстве девушек в Волжском, заявил в суде, что хотел бы убрать из зала заседаний репортеров. На свободу с чистой совестью?: виновник смертельного ДТП на Аллее Героев снова попытался покинуть колонию раньше срока. Администрация Волгограда надеется вывести город из сумерек: передачу в концессию объектов наружного освещения одобрили депутаты городской думы. Березовая роща в Кировском районе Волгограда избавлена от полного уничтожения под застройку: осталось избавить территорию от мусора. Новая традиция: впервые в Волгограде прошел открытый Кубок по кикбоксингу, посвященный памяти погибших сотрудников ФСБ. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского...
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|Общество
|30.10.2017 19:51
Сегодня в Волжском состоялись публичные слушания по вопросу строительства цеха по производству карбамата. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», большинство участников слушаний высказались за расширение химического производства завода «Волжский оргсинтез». "За" высказались 523 человека, против - 91, 7 воздержались. Те, кто поддержал проект предприятия, в качестве обязательных условий назвали необходимость снижения вредных выбросов завода и улучшение экологической ситуации. Напомним, заявку на проведение слушаний подавало предприятие. В городе перед этим состоялись митинг и пикеты, организованные волжскими коммунистами, в знак протеста против планов завода, где, кстати, уже производят пресловутый карбамат. По утверждению коммунистов, в ходе этих акций были собраны несколько тысяч подписей...
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|Общество
|30.10.2017 17:49
Завтра, 31 октября, начинает работу новый муниципальный вспомогательный маршрут №9 «Поселок Аэропорт – Школа №33». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, это направление охватит пять социальных объектов. На пути следования рядом с остановками впервые расположены четыре образовательных и одно медицинское учреждение. Для удобства школьников, проживающих в поселках Аэропорт и Гумрак, график движения автобусов синхронизирован с расписанием начала и окончания занятий в школах №102 и №33, гимназии №11 и лицее №8. Так, из Аэропорта первый автобус отправляется в 6.54 и прибывает к школьным остановкам в 7.30 – 7.41. График движения по новому направлению для удобства школьников составлен с учетом...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.10.2017 17:40
Камышинский городской совет ветеранов просит откликнуться родственников или знакомых участницы Сталинградской битвы Марии Ивановны Кривошеиной. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина, в Красноармейском районе Волгограда на берегу Волги была обнаружена медаль «За боевые заслуги», по номеру которой удалось установить, что принадлежит она камышанке Кривошеиной Марии Ивановне. Медаль вручалась в 1943 году. Как выяснили в совете ветеранов, Мария Ивановна родилась в 1919 году и проживала в Камышине по адресу улица Народная, дом 10.
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31 октября 12:19
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Двое жителей Волгограда в гараже разливали «элитный» алкоголь 7
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Расследования
31 октября 11:54
31 октября 08:54
Двое жителей Волгограда в гараже разливали «элитный» алкоголь 7
30 октября 17:21
30 октября 11:34
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