Двое жителей Волгограда в гараже разливали «элитный» алкоголь





Двое жителей Волгограда в гараже изготавливали суррогатный алкоголь. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими и сотрудниками регионального Управления ФСБ, задержаны 37-и и 42-летние жители Краснооктябрьского района.

В гаражном боксе и частном домовладении подозреваемые осуществляли изготовление суррогатных алкогольных напитков, выдавая их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства. Основными компонентами при изготовлении служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения.





В ходе проведенных обысков изъяты оборудование, тара и фурнитура для производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах, деньги в сумме 100 000 рублей.

Образцы изъятой алкогольной продукции различных наименований с явными признаками подделки направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр Главного Управления. По данным следствия, правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 750 тыс. рублей.





Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ – «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



